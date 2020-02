En un adelanto de la entrevista que el diario español Mundo Deportivo publicará este jueves, Lionel Messi fue consultado sobre si le convencieron las explicaciones de Josep Maria Bartomeu (presidente del FC Barcelona) sobre la supuesta contratación de una empresa por parte del club azulgrana para difamar a jugadores, exjugadores, expresidentes y miembros del entorno del club.

La Pulga respondió que le cogió “un poco de sorpresa” todo lo ocurrido porque estaba de viaje en Dubai.

“Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo (en una reunión con la comisión de capitanes y el entrenador Quique Setién) lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa, cuál era la situación y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todos lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado”, afirmó el astro argentino.

PUEDES VER Messi ganó el Premio Laureus y se convierte en el primer argentino en conquistarlo [VIDEO]

En todo caso, Messi ve “raro” que pase una cosa así. “Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro (sic)”, añadió el capitán del Barça.

Messi ama Barcelona

Hace una semana, La Gazzetta Dello Sport de Italia informó que la Juventus tenía planeado juntar a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola en el próximo mercado de pases. No obstante, el atacante de 32 años dejó un mensaje que podría traer abajo esa ilusión de los hinchas.

PUEDES VER Puyol reveló la edad en que Lionel Messi se retirará del fútbol

“¿Se vive vive bien en Barcelona?”, le consultó a Messi uno de los periodistas de Mundo Deportivo. “La verdad es que sí. Muy bien. Amo Barcelona si bien extraño muchísimo Rosario. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho”, respondió el seis veces Balón de Oro, dejando casi descartado una posible dupla con Cristiano Ronaldo en la Juventus.

“Afortunadamente, la profesión me permite pasar mucho tiempo con los nenes. Me permite entrenar e ir rápido a comer con Antonela y recoger a los nenes. Y después, estar pendiente de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para llegar a la noche, cenar y llegar muertos porque con tres terminamos destruidos. A dormir temprano. Martes y jueves los nenes tienen fútbol y venimos a la Ciudad Deportiva para la escuelita”, culminó la estrella del FC Barcelona.