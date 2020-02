Barcelona ya tiene nuevo delantero: hizo oficial el fichaje de Martin Braithwaite

El FC Barcelona oficializó a Martin Braithwaite como su flamante fichaje de invierno. El atacante danés, proveniente del Leganés, firmó con los culés hasta junio de 2024, y su cláusula de rescisión asciende a 300 millones de euros.

Justamente, la cláusula anterior del delantero, que Barcelona pagó para hacerse con sus servicios, era de 18 millones de euros. Una inversión obligatoria pero necesaria, debido a las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, pilares del ataque blaugrana que no volverán a jugar durante esta temporada.

A pesar de que el mercado de fichajes de invierno culminó el 31 de enero pasado, Barcelona fue autorizado por la comisión médica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para fichar a un jugador debido a la lesión de Dembélé, que la comisión catalogó como “de larga duración”.

El fichaje no estuvo exento de polémica. Se supo que el Leganés, club de donde proviene el danés, no podrá cubrir su ausencia debido a que el acuerdo se realizó fuera del mercado invernal, y la norma no puede ser modificada durante el transcurso de la temporada. Un panorama complicado para el club dirigido por el mexicano Javier Aguirre, y que está peleando el descenso.

Braithwaite, de 29 años, lleva ocho goles en la presente temporada. Su posición principal es como delantero centro, sin embargo, puede desempeñarse por todo el frente de ataque, una alternativa más para Quique Setién aparte de Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ansu Fati. Sin embargo, solo será alternativa en la liga de España, pues la regla señala que no puede disputar otras competiciones.

El delantero inició su carrera en el Esbjerg FB de su país. De ahí, pasó por Toulouse y Girondins de Bordeaux de Francia, el Middlesbrough de Inglaterra, antes de recalar en el Leganés en 2018. Además, participó con su selección en el Mundial Rusia 2018.

Barcelona se alista para su enfrentamiento frente al Nápoli por los octavos de final de la Champions League el 25 de febrero. Antes de visitar el sur de Italia, este fin de semana recibirá en el Camp Nou al Eibar por La Liga, donde marcha segundo.