La dura reacción de los hinchas de Alianza Lima tras la sanción a Carlos Ascues y Jean Deza

Los nombres de Carlos Ascues y Jean Deza, jugadores de Alianza Lima, han sido los más comentados durante esta semana y no por su rendimiento futbolístico dentro del campo, sino por un acto de indisciplina.

Los dos futbolistas, quienes tuvieron minutos en el triunfo por 1-0 ante Atlético Grau en Matute, fueron captados en una salida nocturna por un programa de espectáculos.

La directiva de Alianza Lima decidió castigar a Carlos Ascues y Jean Deza con el aspecto económico, por lo que no recibirán un mes de sueldo al ser reincidentes en un acto de salida nocturna. La primera vez fue durante la pretemporada del club cuando Pablo Bengoechea les dio un día libre.

Además, durante dos semanas jugarán en el equipo de la reserva y luego de una evaluación podrían volver. Es decir, Ascues y Deza no jugarán con el primer equipo en los duelos contra Ayacucho FC en Cumaná y Deportivo Municipal por la Liga 1.

Finalmente, de cometer otro acto de indisciplina se les rescindirá el contrato con las cláusulas establecidas.

Luego de hacerse oficial la sanción a Carlos Ascues y Jean Deza, los hinchas íntimos respaldaron la decisión de la directiva, pero cuestionaron que los envíen a trabajar con la reserva.

“La reserva no debería ser purgatorio de borrachos, esos jóvenes merecen respeto”. “¿Quitarles espacio a los chicos de la reserva? Deberían usarlos en casos de emergencia, mas no de titulares”, “Eso nos deja tranquilos a varios, la reserva no es un purgatorio para esos dos cupos en el primer equipo es oportunidad para promover a un par de nuestra reserva y que se muestren (sic)”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores aliancistas en Twitter.

Luego de las dos semanas en reserva, Carlos Ascues y Jean Deza podría integrarse al primer equipo para el debut en la Copa Libertadores contra Nacional de Uruguay o el clásico frente a Universitario de Deportes.