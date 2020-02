¿Quién será el rival de John Cena en Wrestlemania? 5 opciones que WWE debería tomar en cuenta [FOTOS]

Wrestlemania es conocido como el “show de shows” en la WWE, por lo que la compañía líder en la lucha libre mundial planea contar con sus estrellas más importantes para la edición de este año, una de ellas es el multicampeón mundial John Cena.

El líder de la ‘Cenation’ confirmó su aparición en SmackDown para el viernes 28 de febrero, una semana antes de Elimination Chamber, por lo que una historia con camino hacia Wrestlemania podría empezar. La adición de Cena sería importante para atraer más atención a ‘La Vitrina de los Inmortales’, pero, ¿quién será su rival?

Hasta el momento solo hay rumores, sin embargo, desde aquí ya comenzamos a especular sobre los 5 candidatos más fuertes para enfrentar al ‘Rapero Mayor’. Antes de detallarlos, se deben hacer algunas precisiones: con Drew McIntyre retando a Brock Lesnar y Edge desarrollando una interesante historia con Randy Orton, estos 4 luchadores están fuera de la consideración.

Además, tampoco se toman en cuenta algunas luchas que ya ha tenido en Wrestlemania (Triple H, Batista y The Undertaker).

1. Elias

Sería una elección poco popular, pero resulta siendo la más probable. Tiene sentido que WWE quiera utilizar a Cena para darle relevancia a una de sus estrellas más prometedoras; además, el excampeón mundial ya ha chocado con el cantante en dos ediciones pasadas de Wrestlemania. Coronar una tercera confrontación con una buena lucha y ¿por qué no? con una victoria de Elias, que sería muy refrescante para la escena ‘main event’ de la compañía.

2. Goldberg

El regreso de Goldberg para enfrentar a Bray Wyatt en Super ShowDown abre un abanico de opciones para historias hacia Wrestlemania. Aún no se sabe si la aparición del dueño de la lanza es solo para el show de Arabia Saudita, pero de ganar el campeonato universal, podría empezar una rivalidad más que interesante con Cena por el título tan rápido como al día siguiente. Si Goldberg no gana, un ángulo entre ambos no pierde importancia ya que se trata de dos figuras preponderantes en la historia de la lucha libre.

Por otro lado, sería un combate que acarrearía mucho dinero para WWE y esto no es un dato menor.

3. Bray Wyatt

Ambos ya se han enfrentado en Wrestlemania 30 pero en este caso haremos una excepción. ‘The Fiend’ está imparable, es prácticamente un supervillano de comic y qué mejor que ‘Super Cena’ para hacerle frente. Prácticamente, la historia se escribe por sí misma, un choque clásico entre el bien más heroico con el mal más abominable.

4. Roman Reigns

WWE ha pasado de la era Cena a la era Reigns. Son las dos figuras más resaltantes de sus respectivas épocas y un duelo entre ellos tiene mucho sentido. No obstante, el primer enfrentamiento entre ambos fue anticlimático, apresurado y no de la relevancia que merecía, una buena historia, construida en la base de determinar definitivamente quién de los dos es el mejor, podría tener grandes resultados.

Lamentablemente, el 'timing' parece no favorecer a esta lucha, ya que esto dejaría a Bray Wyatt sin rival creíble para Wrestlemania (todo apunta a que será Reigns) y repetir una lucha con Goldberg no resulta atractivo.

5. Braun Strowman

Esta sería una lucha programada solo y exclusivamente para devolver al flamante campeón intercontinental de regreso a la palestra. ‘El Monstruo entre Hombres’ ha merodeado por la escena principal de la WWE por varios años, pero siempre falló en dar el puntillazo final. Esta podría ser una oportunidad dorada para él.

Mención honrosa: Daniel Bryan

Cena y Bryan protagonizaron una de las mejores luchas titulares en la historia de Summerslam en el año 2013. Sería una buena oportunidad para una revancha con el espectáculo asegurado.

Hay muchas más opciones, AJ Styles, Seth Rollins, Ricochet o algún luchador de NXT. Solo nos queda esperar a ver con qué nos sorprende este año la WWE.