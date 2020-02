Universitario de Deportes sorprendió a inicios de esta temporada 2020 al incorporar dentro de sus filas a Diego Chávez. Y es que el futbolista se fue del club en el 2016 de manera polémica y a pesar de su talento terminó jugando en Segunda División. Sin embargo, hoy en día la vida le dio una segunda oportunidad y así lo confesó en una entrevista a un medio local.

El lateral derecho vivió una etapa sombría desde que se fue del conjunto crema y se habló más de su vida afuera de las canchas y de innumerables actos de indisciplina. El jugador de 26 años conversó con Movistar Deportes y reveló que sufrió una fuerte depresión al no ser convocado a la selección peruana en aquella época.

PUEDES VER Carlos Ascues y Jean Deza serían separados del primer equipo de Alianza Lima

Diego Chávez era titular indiscutible de la 'U' en esos años y se hablaba de un posible llamado a la bicolor de cara a la Copa América Centenario. El mismo defensor relató que varios de sus compañeros de la Sub-20 y del equipo sí fueron convocados, como Andy Polo, Edison Flores, Raúl Ruidíaz o Miguel Trauco.

Diego Chávez y su salida de Universitario

El lateral dijo que este hecho le produjo un profundo malestar y mucha tristeza, y que eso influyó en su desempeño general. “Mi salida de la 'U' no fue por indisciplina. Fue por un tema anímico. Había Copa América y convocaron a 7 compañeros. Yo pensaba que también iba a la selección, no me llamaron y anímicamente me vine abajo porque llamaron a todos mis compañeros. No me pude levantar más”, sostuvo.

“Me dediqué a mi familia, a comer, engordé, perdí el titularato, bajé a la reserva y fue así mi salida de la U. Luego pasé por equipos con Sport Rosario, Unión Huaral, Binacional, José Gálvez y hoy en día se me ha presentado lo de la 'U' y estoy muy agradecido”, agregó Diego Chávez.

El popular ‘Chaveta’ manifestó que el mismo Gregorio Pérez le dijo que quería contar con él e inscribirlo dentro del equipo, y que este acto lo motivó bastante para que resurgiera como profesional. Hay que señalar que bajó 10 kilos de peso, hizo la pretemporada junto al resto del equipo, tiene sus papeles en regla y pronto podría debutar nuevamente.

Diego Chávez: Mejores momentos en Universitario y la selección