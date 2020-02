Manchester City vs. West Ham EN VIVO cuándo, horario, canales de la Premier League

Manchester City vs. West Ham cara a cara EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por ESPN desde el Etihad Stadium HOY a las 2:30 p.m. en Perú y a las 7:30 p. m. en el horario inglés, en el encuentro pendiente a la jornada 26 de la Premier League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del programa vía La República Deportes.

El partido se disputará este miércoles porque tuvo que ser aplazado el pasado 9 de febrero por las malas condiciones meteorológicas.

Como ya ofrecieron las conferencias de prensa en su día, ni Guardiola ni David Moyes, entrenador de los Hammers, tienen obligación de volver a hacerlo.

De este modo, habrá que esperar hasta que termine el encuentro para conocer las primeras impresiones de Guardiola respecto a la sanción que el Manchester City ha recibido por parte de la UEFA y que le impedirá disputar competiciones europeas en los próximos dos años, además de una multa de 30 millones de euros.

¿A qué hora juega Manchester City vs. West Ham por la Premier League?

El partido entre Manchester City vs. West Ham EN VIVO inicia a las 2:30 p.m. en Perú. A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro en cualquier parte del mundo.

-Manchester City vs. West Ham en México: 1:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Perú: 2:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Ecuador: 2:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Colombia: 2:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Venezuela: 3:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Bolivia: 3:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Paraguay: 4:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Chile: 4:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Uruguay: 4:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Argentina: 4:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Brasil: 4:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 2:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en Italia: 8:30 p.m.

-Manchester City vs. West Ham en España: 8:30 p.m.

Manchester City vs. West Ham ONLINE: ¿En qué canal pasan el partido?

Los canales que se encargan de televisar el partido de Manchester City vs. West Ham es ESPN y DAZN. Esta es la guía de las casas televisoras de transmisión del partido de acuerdo a tu localidad.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Dinamarca: Xee, Viaplay Denmark

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

- Alemania: Sky Go, Sky Sport 3/HD

- Internacional: TalkSport Radio World

- Japón: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Portugal: Sport TV LIVE

- Puerto Rico: RUSH

- Rusia: Okko Спорт

- España: DAZN

- Suecia: Viaplay Sweden

- Suiza: RMC Sport 1, Canal+ France

- Reino Unido: SKY GO Extra, BBC Radio Manchester, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

- Estados Unidos: NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN

- Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Manchester City vs. West Ham: ¿Cómo ver la transmisión de la Premier League?

Los canales encargados de la transmisión ONLINE GRATIS del Manchester City vs. West Ham por la Premier League. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes.