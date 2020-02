Un 19 de febrero del 2018, hace dos años, la voz de uno de los más destacados narradores del fútbol peruano se apagó. Daniel Peredo, periodista deportivo, falleció a la edad de 49, producto de un paro fulminante tras presentar unos malestares mientras jugada un partido de fútbol matinal.

El popular ‘Cabezón’ era un fiel hincha de la selección peruana y se convirtió en la voz de los partidos del equipo de todos. No pudo cumplir el sueño de acompañar a la ‘Blanquirroja’ al Mundial Rusia 2018, pero sí vivió con emoción los últimos encuentros de la ‘Bicolor’, donde logramos la ansiada clasificación a una copa del mundo tras 36 años.

Diego Rebagliati, comentarista deportivo, compartió varios momentos futbolísticos con Daniel Peredo y en una entrevista de hace dos años con El Comercio, reveló su última gran emoción, que ocurrió tras la victoria por 2-1 contra Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito (goles de Edison Flores y Paolo Hurtado).

“La última gran emoción no fue pública, y me la contó él, en Quito. Luego del impresionante relato final del gran triunfo en las alturas y de bailar llegando al hotel, se quedó solo en el cuarto del hotel y se quebró, lloró desconsoladamente solo por diez minutos sin parar, descargando todas las frustraciones vividas con la selección. ‘Ahí en Quito me convencí que íbamos al Mundial’, me confesó”, contó Rebagliati.

Dos días después de su fallecimiento, el Estadio Nacional le hizo un homenaje donde asistieron más de 15 mil hinchas. Un año después, el IPD reinauguró la cabina 7, llamada ‘Daniel Peredo’, en el coloso de José Díaz, donde narró muchos partidos de la selección peruana.