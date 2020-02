Árbitro casi pierde un ojo por agresión de futbolista y denuncia falta de apoyo

La expulsión de un jugador casi le cuesta la visión a Miguel Valle, árbitro amateur que debió recibir atención médica inmediata para no empeorar su situación. El hecho ocurrió en México.

Durante un partido, el pasado 5 de febrero en la Liga Deportiva de Tlajomulco, en Jalisco, un futbolista agredió al árbitro cuando este apuntaba en su libreta la tarjeta roja con que lo había sacado del campo de juego, unos segundos antes.

“Fue la última jugada del partido, marqué una falta, mostré la tarjeta roja. Cuando saqué mi libreta para apuntar sentí el golpe en ese momento”, señaló Valle al medio Universal Deportes.

"Me pusieron una malla en el ojo y una placa en el pómulo", relató. Foto: El Universal Deportes.

El árbitro declaró que incluso el hermano del jugador pretendió violentarlo, pero fue retenido por los compañeros del equipo contrario. Después de la agresión, el referi fue llevado a servicios médicos por Eugenio Villanueva, presidente de la liga. Ahí le recomendaron atenderse en Guadalajara.

“El médico me dijo me dijo que, por la gravedad, era mejor ir a la clínica, me llevaron a una en donde yo vivo pero solo me vendaron y me mandaron a otra. En la Clínica 14 me hicieron una radiografía y me mandaron al centro médico”, precisó.

Miguel narró el consecuente procedimiento médico en Guadalajara. “Vieron que mi ojo estaba mal, me reconstruyeron el rostro, tenía fracturado el pómulo, me tuvieron que hacer una cirugía en el ojo, afortunadamente no perdí la vista”.

El proceso, agregó Valle, no fue inmediato. Ingresó al Centro Médico el día 6 de febrero, fue operado el 12 y le dieron de alta el 13, ocho días después de la agresión del futbolista.

Sin embargo, pese a la recuperación, los doctores le han advertido que será complicado regresar al arbitraje, pues de recibir otro golpe, las consecuencias serían graves. Por suerte para Miguel, el trabajo de árbitro es solo un apoyo a sus ingresos.

Y sobre el agresor, Valle señaló que está en curso una investigación. Reveló que los gastos de atención médica, hasta el momento, han corrido por su cuenta, con apoyo de su familia.