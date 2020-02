Alianza Lima: la paciencia se agota

Pablo Bengoechea parece no tener respiro. Tras conseguir su primer triunfo en el año, el mismo día del aniversario 119 del club, el técnico de Alianza tuvo que volver a hacerle frente a la prensa, no para hablar de fútbol, sino para tratar un tema que parecía ya haber dejado atrás y que le está causando más de un dolor de cabeza.

Una nueva salida nocturna de Jean Deza y Carlos Ascues motivó que el estratega uruguayo hable nuevamente sobre disciplina. En esta ocasión no fue tan condescendiente como la primera vez, expresó molestia y dejó en claro que, a veces, “las fiestas no son tan divertidas”.

“No voy a entrar en detalles sobre las imágenes, no miro esos programas. Sí, molesta y hasta fastidia convivir con esta situación. Es desagradable vivir con estas noticias que perturban el ambiente, pues queremos que Alianza se dé a conocer por cosas lindas”, manifestó en conferencia de prensa.

Bengoechea no detalló si los futbolistas involucrados recibirán alguna especie de castigo, aunque recalcó que cualquier repercusión se dará de manera interna. “Las decisiones no las vamos a manifestar públicamente. Nunca sacamos a nadie, cada uno se saca solo. Entiendo la preocupación, pero no le vamos a dar más trascendencia. Las decisiones que se toman al respecto son del portón para adentro”, sentenció.

Una grave sanción económica sería el castigo que ambos futbolistas recibirían. En lo deportivo, todo está en las manos de Bengoechea y habrá que esperar hasta el encuentro ante Ayacucho FC de este domingo en el Ciudad de Cumaná para conocer si su titularidad sufrirá las consecuencias.

