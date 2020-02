PSG vs. Dortmund EN VIVO ONLINE vía ESPN FOX Sports | La Champions League se viene con todo. No te pierdas el duelo de París Saint-Germain contra Borussia Dortmund desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) en el estadio Signal Iduna Park con transmisión EN VIVO de Espn y FOX Sports.

El Dortmund intentará vencer al París Saint-Germain por los octavos de final de la Liga de Campeones y La República Deportes te ofrecerá una transmisión única con un recuento minuto a minuto del encuentro, todos los sucesos y goles.

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: previa del partido por octavos de final de Champions League

El único encuentro previo entre el Borussia Dortmund y el PSG fue en la fase de grupos de la Europa League 2010/11: ambos partidos terminaron en empate (1-1 en Dortmund, 0-0 en París).

El equipo francés confirmó la presencia de Neymar, su jugador estrella, quien estuvo lesionado hace tan solo unas semanas. Aún no se sabe si se ha recuperado del todo y si su presencia ayudará al PSG a vencer al equipo residente en su visita a Alemania.

Todo parece indicar que veremos goles en este partidazo de Octavos de Champions. Desde el 6 de Noviembre el PSG ha anotado más de dos goles en todos sus partidos. Asimismo, el Borussia es un equipo que no necesita mucho para marcar y además está muy en forma.

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: Posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Burki, Akanji, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Jadon Sancho, Erling Haaland y Thorgan Hazard.

PSG: Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat, Verrati, Marquinhos, Di María, Neymar, Mbappé e Icardi.

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿A qué hora es la transmisión del partido de la Champions League?

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿En qué canal de TV ver el partido de la Champions League?

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿Dónde veo GRATIS ONLINE el partido por Champions League?

