Alberto Rodríguez no jugará ante Ayacucho FC de acuerdo al plan de Pablo Bengoechea

Durante la pretemporada, Pablo Bengoechea confirmó que Alberto Rodríguez no jugaría todos los partidos, sino, los más importantes. Y así fue. El ‘Mudo’ debutó ante Atlético Grau por el aniversario 119 de Alianza Lima y no aparecería ante Ayacucho FC este fin de semana.

En conferencia de prensa, el estratega uruguayo reveló el plan que lleva a cabo con Alberto Rodríguez, debido a que se le vienen cotejos importantes después de Ayacucho: Deportivo Municipal, Nacional por la Libertadores y el clásico frente a Universitario.

“No existe ninguna posibilidad que Alberto Rodríguez juegue el fin de semana. Lo planificado es que jugaba ante Grau y que empiece con Deportivo Municipal (fecha 5 del Torneo Apertura). Tras esto, ver cómo está para el inicio de la Copa Libertadores”, expresó el entrenador uruguayo en la rueda de prensa.

La idea de Pablo Bengoechea es que el ‘Mudo’ llegue en buenas condiciones al debut de la Copa Libertadores 2020 ante Nacional de Uruguay, el próximo 5 de marzo. El encuentro, posiblemente, se podrá disputar en Matute.

Alberto Rodríguez y su debut con Alianza

“Agradezco a Dios por la oportunidad de volver a jugar. Lo más importante fue ganar, más allá de si me tocó o no jugar. Me sentí bien, estuve entrenando bien en la pretemporada, había seguido ciertas pautas que me han llevado bien y pude jugar”, empezó el ‘Mudo’.

El defensa de Alianza Lima resaltó que se encuentra en óptimas condiciones pero depende del entrenador si sale a la cancha o no. “Lo que si es que debemos estar disponibles, con este plantel es un dolor de cabeza para el técnico decidir a quién va a poner”.