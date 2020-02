Rolando Blackburn sigue viviendo una pesadilla desde el partido ante Atlético Tucumán. El exdelantero de Sporting de Cristal falló el penal decisivo para The Strongest, por lo que quedaron eliminados de la segunda fase de la Copa Libertadores 2020.

Desde entonces, viene siendo insultado y repudiado, no solo por hinchas del club boliviano, sino también por fanáticos de todo el continente. Es por ello que Rolando Blackburn decidió romper el silencio y apareció en un programa de televisión para hablar sobre el penal que le costó la derrota a The Strongest.

Mira la entrevista completa de Rolando Blackburn

“Es un momento muy complicado y difícil. Solo mi familia está al tanto de estos días que pasaron y de cómo me sentía”, empezó Blackburn. “Lo que más me duele es el tema familiar y mis amigos, lo sufrieron bastante”.

El presentador de Deporte Total habló sobre los penales que pateó el delantero panameño con anterioridad, donde demostró la misma técnica que ante Atlético Tucumán: “Pateé muchos así y los convertí todos. Pensé que el arquero se iba a vencer antes pero me aguantó hasta el final y me tapó”.

“En mi caso he ido a estadios más llenos, así que no creo que me haya influido eso. El arquero tiene 41 años y experiencia atajando penales”, expresó Rolando Blackburn al ser consultado si le pesó el ambiente del estadio.

En pleno programa en vivo, el delantero rompió en llanto: “No tengo palabras, mis compañeros me han estado apoyando, el profe ni hablar. Quiero agradecerles porque he sentido verdaderamente su apoyo”, precisó.

Mira el penal fallado por Rolando Blackburn ante Atlético Tucumán

Para finalizar la entrevista, Blackburn les envió un mensaje a los hinchas de The Strongest: “Quiero pedirles disculpas a pesar del enojo, no lo quise errar. Desde el día un he hecho las cosas bien y los números hablan solos”.