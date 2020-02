Ferrari se refirió a la posible partida de Gregorio Pérez tras cambio de administración

Los abruptos cambios administrativos que tiene Universitario de Deportes empiezan a preocupar a la afición merengue, pues futbolísticamente el equipo pasa un gran momento tras varios años de sequía en la Liga 1.

Una de las más grandes inquietudes que tienen los hinchas es la permanencia de Gregorio Pérez, después de que se especulara que dejaría a la 'U’ en simultáneo con la partida de Raúl Leguía, por lo cual Jean Ferrari aclaró el panorama.

El gerente deportivo de Universitario reconoció que la nueva administración encabezada por Carlos Moreno podría traer variantes en el lado futbolístico. Sin embargo no está claro que Pérez se mantenga.

Universitario atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en los últimos años.

“Lo estamos conversando, no se ha decidido nada. Le he pedido a Gregorio Pérez que se enfoque solo en la parte deportiva. El con su experiencia también me lo ha manifestado así. Cuando se oficialice (el ingreso de Moreno) se verá”, enfatizó en el programa deportivo ‘Campeonísimo’.

Asimismo, Jean Ferrari aclaró que sea el caso que sea no seguirá en su cargo en Universitario, debido a las marcadas diferencias que ambos lados han expresado.

“El reconocimiento de la gente me conmueve, no tiene precio. Eso no lo compras. Solo les puedo decir gracias. Yo con esa gente no trabajo, ni loco, por un tema ético profesional de valores y principios”, agregó el todavía gerente deportivo de Universitario.

Por su lado, Carlos Moreno compartió el malestar y dejó entrever que el ocupante de la plaza de gerente deportivo de Universitario será Francisco Gonzales.