Raul Ruidiaz reveló en una entrevista a una reconocida cadena internacional los problemas y dificultades que vivió en Michoacán mientras defendía la camiseta de Monarcas Morelia, los mismos que influyeron en su decisión de migrar a la MLS.

El delantero de Seattle Sunders y reciente campeón de la MLS, indicó que “Si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia tienes que pensarlo dos veces antes de venir a México”.

Además, insinuó cuál fue el motivo por el que decidió jugar en la liga de Estados Unidos y Canadá: “No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas cosas, que influyó mucho para elegir la MLS” reveló.

Por suerte para el delantero, la violencia social no le afectó directamente. “Tuve muchos percances cuando estuve en México, cuando íbamos a comer o a cenar, pero amenazas no. Afortunadamente ahora soy muy feliz. Todo me tocó de lejitos” reveló.

Como se recuerda, Raul Ruidiaz disputó dos temporadas con camiseta de Morelia. Durante su paso con ‘la monarquía’, el ariete peruano anotó 41 goles en 73 partidos y se llevó el premio al Goleador de la Liga MX 2016. Su gran actuación le permitió dar el salto a la MLS, en donde se coronó campeón anotando tres goles entre la final de Conferencia y el título nacional.