PSG vs. Dortmund EN VIVO ONLINE vía ESPN FOX Sports | Regresa la Champios League con un partidazo: París Saint-Germain enfrentará a Borussia Dortmund en el estadio Signal Iduna Park desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) con transmisión de Espn y FOX Sports.

El Dortmund intentará frenar la maquinaria del París Saint-Germain por los octavos de final de la Liga de Campeones y podrás tener una transmisión única a través de La República Deportes, donde se llevará a cabo el minuto a minuto del encuentro, todas las incidencias, goles y más.

PUEDES VER El plan de Alianza Lima para ampliar Matute como el estadio del Schalke 04 [VIDEO]

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: previa del partido por octavos de final de Champions League

París Saint-Germain

Thomas Tuchel regresará al estadio donde se hizo famoso, Signal Iduna Park. Sin embargo, lo hará con el equipo contrario: París Saint-Germain.

Al parecer, los franceses sí contarán con su estrella Neymar, quien estuvo lesionado hace unas semanas. Lo que aún no es seguro es el nivel que tiene en la actualidad le ayudará al PSG para sacar un resultado positiva en su visita a Alemania.

Junto a Neymar, se confirmaría la vuelta de Mbappé y Ángel di María al once titular, lo cual dejaría en el banco de suplentes al argentino Mauro Icardo y el uruguayo Edison Cavani. Por otro lado, Marquinhos regresará al mediocampo junto a Marco Verratti.

Borussia Dortmund

Los alemanes llegan al partido con un balance más que positivo. A cargo de Lucien Favre, se muestran intratables y podrían hacer respetar la casa.

Del medio campo en adelante, Dortmund no tiene ningún problema, pues cuentan con un Erling Haaland encendido, quien viene marcando varios goles. Incluso debutó con un ‘Hat-Trick’ en la Bundesliga.

La defensa del Borussia es el punto débil, pues suelen jugar muy adelantado, por lo que un ataque demoledor y rápido como el del PSG les podría traer más de un problema.

Lucien Favre no contará con la presencia del capitán Marco Reus (lesión muscular), ni la de Julian Brandt (fisura en los ligamentos del tobillo), por lo que Mario Götze podría aparecer en la oncena titular y jugaría con una línea de tres atrás, usando a Achraf Hakimi y Raphael Guerreiro más adelantados.

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿A qué hora es el partido por Champions League?

- PSG Vs. Borussia Dortmund en México: 14:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Perú: 15:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Ecuador: 15:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Colombia: 15:00 horas

-PSG Vs. Borussia Dortmund en Estados Unidos: 15:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Venezuela: 16:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Bolivia: 16:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Argentina: 17:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Uruguay: 17:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Paraguay: 17:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Brasil: 17:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Chile: 17:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Inglaterra: 20:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en España: 21:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Alemania: 21:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Italia: 21:00 horas

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Francia: 21:00 horas

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido por Champions League?

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Argentina: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Perú: FOX Play Sur, FOX Sports Cono Sur, ESPN

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Bolivia: FOX Sports Cono Sur

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Brasil: TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Chile: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Colombia: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Ecuador: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- PSG Vs. Borussia Dortmund en México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Paraguay: FOX Play Cono Sur

- PSG Vs. Borussia Dortmund en España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar +

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Estados Unidos: Galavision, Univision NOW, B/R Live

- PSG Vs. Borussia Dortmund en Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports Cono Sur

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿Dónde ver GRATIS ONLINE el partido por Champions League?

Si deseas seguir el encuentro por octavos de final de la Champions League entre PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO deberás estar ‘enganchado’ a La República Deportes, donde se llevará a cabo el minuto a minuto del partido, con todas las incidencias, tarjeta roja, amarilla y goles.

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf Hakimi, Witsel, Can Guerreiro; Sancho, Haaland y Thorgan Hazard.

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa o Bernat; Di María, Verratti, Marquinhos, Neymar; Mbappé, Icardi o Sarabia

PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿Dónde jugarán el partido por Champions League?