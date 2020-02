Alexis Arias sobre los árbitros: “Están empezando a perjudicar y favorecer a otros equipos”

Al capitán de Melgar no le gustó para nada el arbitraje de Micke Palomino en el partido de esta tarde frente a Sporting Cristal. Para Alexis ‘Chaca’ Arias, le pareció demasiado raro las actuaciones vienen presentando los jueces en el Torneo Apertura.

Melgar derrotó a Sporting Cristal por la mínima diferencia gracias a Jhoel Sánchez, sin embargo, tuvieron dos expulsados: Paolo Fuentes y justamente, Alexis Arias. Por el lado de los rimenses, Omar Merlo vio la expulsión tras dos tarjetas amarillas.

Mira la expulsión de Alexis Arias en el partido entre Melgar y Cristal

“Que triste es salir al campo y esperarnos con una persona que no tiene ningún criterio para tomar decisiones, como capitán le hablo respetuosamente y me saca la amarilla, tengo entendido que lo puedo hacer pero somos Melgar y no se le puede decir nada”, empezó el caudillo del conjunto rojinegro.

El reclamo no quedó ahí. Alexis Arias explicó los motivos de su expulsión y considera raro que no hagan lo mismo con un jugador de Sporting Cristal.

“La segunda falta que me hacen me golpean el brazo izquierdo es por eso que me tiro y me expulsan, pero casi al final un jugador de SC se tira en el área y no le saca nada. Qué raro que a mí si me saca la amarilla y a ellos no”, escribió.

'Chaca' Arias lanzó su descargo a través de sus redes sociales. Foto: Facebook

“No es nada consecuente con sus decisiones y luego me diga que se equivocó. Así son nuestros árbitros pero claro, nosotros como jugadores nos perjudicamos. Veo en otros partidos que ya están empezando a perjudicar y favorecer a otros equipos, qué raro que sigamos en esta misma situación”, finalizó.