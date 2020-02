El presidente de la Comisión de Árbitros de México, Arturo Brizio, volvió a analizar los principales errores de los jueces en algunos partidos de la jornada 6 del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

En el video publicado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en su cuenta oficial de Twitter, Brizio resalta un fallo en la marcación del primer gol de Cruz Azul ante Chivas de Guadalajara en el partido jugado en el Estadio Akron.

El exárbitro de 63 años señaló el primer gol de los azules como mal cobrado. Si bien en la construcción de la jugada no hay circunstancia alguna sancionable, sí existe momento antes cuando Cruz Azul recupera el balón. Pese a la utilización del VAR, el árbitro del encuentro no vio la falta cometida por el volante Luis Romo y decidió no anular el gol.

Las demás jugadas que comentó Arturo Brizio fueron mal sancionadas en primera instancia, pero con el apoyo del VAR los jueces del encuentro supieron cambiar sus decisiones para cobrar lo justo en cada circunstancia de cada partido.

“El equipo celeste recupera la pelota y hace una transición muy rápida en ataque, consiguiendo el gol sin que su oponente tenga posibilidad alguna de recuperar el balón, sin embargo, esta recuperación se obtiene mediante una falta, la cual no fue sancionada por el silbante. Una vez conseguido el gol, el VAR le recomienda la revisión, la cual se efectúa y el árbitro del partido considera que no debe de marcar la falta, lo que constituye un error arbitral”, describe el presidente de la Comisión de Árbitros en el video de la FMF.

Resultados Liga MX Jornada 6

- Atlético San Luis vs León (3-1) GOLES: Nicolás Ibánez 25′, 51′ y Germán Berterame 61′; Leonardo Javier Ramos 27′

- Morelia vs Tijuana (1-1) GOLES: Fernando Aristeguieta 44′; Bryan Ángulo Tenorio 77′

- Pachuca vs Puebla (1-0) GOLES: Franco Jara 44′

- América vs Atlas (2-0) GOLES: Federico Viñas 30′, 80′

- Monterrey vs Juárez (1-1) GOLES: Rogelio Funes Mori 34′; Maximiliano Olivera 28′

- Chivas vs Cruz Azul (1-2) GOLES: Alexis Vega 26′; Jonathan Rodríguez 9′ y Adrián Aldrete 42′

- Toluca vs Pumas (2-3) GOLES: Emmanuel Gigliotti 1′ y Leonardo Fernández 38′; Pablo Barrera 34′ y Juan Dinenno 58′, 70′

- Necaxa vs Querétaro (2-3) GOLES: Daniel Álvarez 44′ y Maximiliano Salas 82′; Jaime Gómez 3′ y Ariel Nahuelpán 18′, 46′

- Santos vs Tigres (2-1) GOLES: Eduardo Aguirre 40′, 66′; André-Pierre Gignac 77′