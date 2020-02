Hugo Daniel Barrios

Lambayeque. El sueño por lograr el ascenso fue intenso. En el 2019 Atlético Grau luchó hasta el repechaje para lograr su objetivo de llegar a la Liga 1, mientras que Carlos Stein tuvo que ir hasta “la mesa” para concretar su cometido de ganar la Copa Perú, pero ahora en la máxima división del fútbol peruano, ambos equipos no están dando la talla.

Los albos tienen un punto en la tabla de colocaciones, de nueve posibles. El juego del equipo de Pablo Zegarra es interesante, sin embargo le falta desequilibrio en el mediocampo, profundidad y efectividad a la hora del remate final.

PUEDES VER Mujer quedó detenida tras golpear a su esposo policía en Chiclayo

En el próximo partido los albos serán locales ante Sport Boys del Callao en busca de tres puntos claves para pensar en cosas mejores.

Por el lado de Carlos Stein el panorama es peor aún, ya que el equipo no ha sumado ni siquiera un punto y su juego todavía no convence.

En el equipo de Orlando Lavalle hay algunas individualidades que le permiten al elenco leonardino presionar y generar peligro al rival, pero no es suficiente.

Lavalle dolido

Evidentemente incómodo, así se mostró el técnico de Carlos Stein, Orlando Lavalle, ante la derrota de su equipo por 3-1 sobre Universitario de Deportes, que significa la tercera caída del equipo en el campeonato.

“Me siento de lo peor. ¿A quién le gusta perder? Tenemos que mejorar, somos un equipo muy corto, es lo que tenemos”, expresó el DT, quien considera que ante la U se notó una diferencia enorme entre un equipo que tenía banca y otro que no. “A mí no me gusta perder ni cuando juego a la comidita”, recalcó, al mismo tiempo de cuestionar el arbitraje.