Fluminense vs. La Calera EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports | El equipo del peruano Fernando Pacecho disputará en Chile la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020 HOY martes 18 de febrero desde las 5:15 pm (hora peruana) en el estadio Municipal Nicolás Chauán Nazar.

Fluminense vs. La Calera EN VIVO será transmitido únicamente en DirecTV Sports, sin embargo, La República Deportes hará una transmisión especial con todas las incidencias del encuentro por la fase 2 de la Copa Sudamericana 2020.

Fluminense vs La Calera EN VIVO: previa del encuentro

En primera instancia, cualquiera daría como favorito a Fluminense en esta competición internacional, sin embargo, al no jugarse en Brasil, el cuadro tricolor podría sufrir una terrible derrota a manos del equipo chileno y quedar fuera de la Sudamericana.

En el partido de ida, Unión La Calera se encargó de ‘aguarle’ la fiesta al ‘Flu’ en su propia casa. Incluso logró anotar un gol en calidad de visitante, por lo que le bastaría un empate sin goles para acceder a la siguiente fase.

Fluminense llega golpeado a este enfrentamiento. El último fin de semana perdió 3-2 con el Flamengo en el Maracaná. Lo positivo para los peruanos, es que Fernando Pacheco ingresó cuando el resultado iba 3-0, le anularon un gol y tuvo incidencia en en los dos goles del ‘Flu’.

Pese a ello, los hinchas brasileños lamentan que Pacheco no estará en el encuentro frente a La Calera, debido a que no fue inscrito por el entrenador Odair Hellmann. Una sensible baja.

Fluminense vs La Calera EN VIVO: horarios del partido

- Perú: 5:15 p.m.

- México: 5:15 p.m.

- Panamá: 5:15 p.m.

- Colombia: 5:15 p.m.

- Ecuador: 5:15 p.m.

- Estados Unidos: 5:15 p.m. (ET) / 3:15 p.m. (PT)

- Bolivia: 6:15 p.m.

- Paraguay: 6:15 p.m.

- Venezuela: 6:15 p.m.

- Puerto Rico: 6:15 p.m.

- Brasil: 7:15 p.m.

- Argentina: 7:15 p.m.

- Uruguay: 7:15 p.m.

- Chile: 7:15 p.m.

- España: 11:15 pm

- Francia: 7:15 p.m.

- Alemania: 7:15 p.m.

Fluminense vs La Calera EN VIVO: canales para ver el partido

- Argentina: DIRECTV Sports Argentina

- Perú: DIRECTV Sports Peru

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: DAZN

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

- Chile: DIRECTV Sports Chile

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela

Fluminense vs La Calera EN VIVO: dónde ver GRATIS ONLINE el partido

Si deseas seguir la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS del partido entre Fluminense vs. La Calera por la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020, deberás estar ‘enganchado’ a La República Deportes, donde se hará el minuto a minuto del encuentro, las tarjetas amarillas, rojas, goles y todas las incidencias.

