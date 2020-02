Jürgen Klopp sobre partido ante Atlético: “Es una de las cosas más difíciles de la vida”

Esta semana regresa la Champions League y este martes 18 de febrero tendremos un partidazo: Atlético de Madrid vs. Liverpool se medirán en el Wanda Metropolitano por los octavos de final desde las 15:00 horas y podrás seguirlo a través de La República Deportes.

Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, habló en conferencia de prensa y reveló que el partido de mañana será una de las cosas “más difíciles en la vida de un futbolista”, debido a que el Atlético de Madrid es una “máquina muy bien engrasada, que saca resultados de todos los partidos”.

“Lo que han jugado esta temporada no está tan mal como la gente dice y no les quita ningún tipo de oportunidades para mañana. No necesariamente va a pasar el equipo que va mejor en la Premier, somos ambiciosos y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas”, expresó el alemán.

El entrenador de Liverpool siguió analizando a su rival de Champions League y afirmó haber visto los dos últimos partidos del Atlético de Madrid: “El fútbol del Atlético es atractivo y exitoso para mí. Es muy intenso, una filosofía clara, estamos en el país del tiki taka, pero soy alemán y admiro eso”.

Mira la conferencia de prensa de Jürgen Klopp

Tras ser consultado sobre Pablo Simeone, el alemán expresó que él se encuentra en el nivel cuatro, mientras que el argentino, en el 12: “¿Cuánto tiempo lleva en el club? Muchos, ocho años es muchísimo tiempo y sigue manteniendo ese nivel de emoción. Mañana va a ser interesante”.

