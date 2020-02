Carlos ‘Kukín’ Flores inició su carrera deportiva con el Sport Boys a los 17 años, un 4 de septiembre de 1991, en la victoria 3-0 de sobre Deportivo AELU.

El conjunto rosado llegó a la Copa Libertadores en 1992, luego de quedarse con el subcampeonato del torneo local el año anterior. En aquella edición del certamen continental, Boys integró el grupo 4 donde también estaban Atlético Nacional, América de Cali y Sporting Cristal.

Pese a que la ‘misilera’ no logró clasificar a la siguiente ronda del torneo, directivos del Atlético Nacional y del América de Cali se mostraron interesados en Kukín Flores; así lo comentó en un programa de entretenimiento local emitido en el 2014.

“Luego del partido con el Atlético Nacional, el jefe de la delegación del Boys me comentó que ‘la gente del Atlético Nacional ha venido a preguntar por ti, a su presidente le ha gustado tu juego, quieren comprar tu pase, y quiere que juegues por el Medellín'. El presidente era Pablo Escobar. Al final no me quisieron vender, me quedé en el Callao”, reveló ‘Kukín’.

Carlos ‘Kukín’ Flores continúo su carrera en el Sport Boys para luego fichar por Universitario en 1995, después por San Agustín en 1996 y meses más tarde tuvo su primera experiencia en el exterior, vistiendo los colores del Al Hilal de Arabia Saudita.

Asimismo, Flores defendió la camiseta de la Selección Peruana, donde jugó partidos clasificatorios y de exhibición. Además, formó parte de las selecciones Sub 17, Sub 20 y Sub 23. En el viejo continente (Europa), lució la equipación del Aris Salónica (Grecia) en la temporada 1996-97.