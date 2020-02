Universitario de Deportes vs. Carlos Stein: Cremas invitan a soñar

El libreto es el mismo, de local o de visita, para un equipo con sed de títulos. “La prioridad es la Liga 1”, el mensaje de Gregorio Pérez que caló en todo un plantel comprometido con el objetivo, pues en la altura de Arequipa, con el calor de su gente en el Monumental o bajo los más de 30 grados de calor en el Carlos Olivares de Guadalupe, la ‘U’ es la misma: solo vale sumar.

Eso sí, su gente cumple un rol más que importante. Esta vez la sensación de estar en casa se hizo más que evidente. Familias enteras llenaron las gradas para vivir la fiesta del fútbol y no salieron defraudadas. Universitario se echó a jugar desde el pitazo inicial y logró abrir el marcador. Luis Urruti, quien día a día lucha por un lugar en el once titular, estuvo desde el vamos y no desaprovechó su oportunidad. Centro de Aldo Corzo y el uruguayo de cabeza anotó el primero para los cremas a los 10’ de juego. Mérito al recorrido que hizo en el campo.

¿Y el rival? Reaccionó y comenzó a llegar con peligro por el lado izquierdo gracias a Álvaro Medrano, quien aprovechó el evidente cansancio físico de los cremas por el calor y la seguidilla de partidos. Tanto así que Quina salió en camilla del campo por una lesión en la cadera y en su lugar ingresó Valverde, de solo 19 años, para sumar a la bolsa de minutos. El local no bajó los brazos y su recompensa llegó antes del final del primer tiempo. Todo se inició por una pelota parada, centro de Manicero y el panameño Miller de cabeza puso la igualdad.

Querían más

El malestar de Pérez camino a camerinos lo dijo todo. El sinsabor del empate se veía reflejado en la mirada de un técnico cuyo mensaje llega poco a poco a sus dirigidos. Sin cambio de jugadores, pero sí con más actitud y garra, la ‘U’ salió al campo y se echó a jugar. Dueña del balón, la visita generó peligro a través de Barco y Millán, pero ‘Banana’ Ruiz estuvo atento cuidando su arco. Sin embargo, los cremas no descansaron hasta romper la paridad. Falta en el área contra Cabanillas y el árbitro Pérez cobró penal.

Millán tomó el balón, disparó con tranquilidad, suave, para el palo derecho del golero y anotó el segundo para la ‘U’. Luego del tanto, los cremas querían más y Dos Santos tuvo la posibilidad en su cabeza pero no estuvo fino. Pérez echó al campo la carta que tenía bajo la manga y le funcionó. Hohberg, quien se resiste a ser suplente, saltó al campo para sentenciar (46’) todo. Con el mismo libreto, Universitario celebra desde la punta del torneo con puntaje perfecto: nueve de nueve.