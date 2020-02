Álvaro Barco criticó arbitraje tras derrota de la San Martín y fue cortado en plena transmisión [VIDEO]

La Universidad San Martín perdió por 2-1 ante Alianza Universidad en el estadio Alberto Gallardo y sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga 1. El cuadro santo comenzó ganando con gol de Nicolás Figueroa, pero los de Huánuco remontaron en la segunda parte con tantos de Jack Durán y Lionard Pajoy.

Precisamente, el último gol de Alianza Universidad fue por un polémico penal cobrado por el árbitro Jesús Cartagena tras un presunto empujón del central José Lujan sobre Jack Durán. El gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco, expresó su malestar en conferencia de prensa después del partido y arremetió contra el arbitraje.

“No quiero pasar lo del año pasado, esto ya no tiene calificativos, el árbitro cobra algo que no existe, estoy harto de esta competencia desleal que existe. No se dice, no se habla de lo que realmente sucede, esta situación es increíble”, dijo Barco, cuya conferencia de prensa fue cortada por Gol Perú en transmisión en vivo.

Alvaro Barco critica duro al arbitraje y cuando va a pedir ayuda de la prensa, #GolPerú corta la trasmisión para que sus comentaristas emitan su opinión.

cc: @GOLPERUoficial pic.twitter.com/jgW0snckCw — GronEdson (@GronEdson) February 16, 2020

Minutos después del impase vivido luego del encuentro, Barco no se guardó nada y continuó criticando el desempeño del juez central.

“Estoy harto y asqueado de lo que hemos visto hoy. La expulsión de Garro, el penal a Portales, el penal que le cobran a Duran fue inventado por el árbitro porque le dio la gana. El daño que nos causa a nosotros y al campeonato”, dijo Barco a Fútbol Como Cancha de RPP.

“Hoy, nos robaron el partido. Un árbitro que no tiene la personalidad ni capacidad y desfachatez de inventar un penal. Está dirigido, una expulsión inexistente, un penal a favor de la USMP que no se lo dan. No logro entender cómo pueden haber inventado eso", agregó.