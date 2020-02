Internacional de Porto Alegre enfrentó esta tarde a su eterno rival, Gremio, por las semifinales del Campeonato Gáucho. Lamentablemente, el equipo de Paolo Guerrero, quien disputó los 90′, cayó por la mínima.

El ‘Colorado’ y Gremio se enfrentaron en el Estadio Beira-Rio. Desde el primer minuto, ningún equipo se guardó nada y mostraron sus mejores armas; sin embargo, el equipo local tomó el protagonismo y creó las mejores opciones de gol.

D’ Alessandro tomó el control del Inter y de sus pies nacieron las mejores jugadas a favor del elenco de Porto Alegre. El argentino probó en más de una ocasión al portero de Gremio con disparos de larga distancia y pases de profundidad. Pese a ello, no lograron abrir al marcador y se fueron empatados al descanso.

En la segunda parte, Internacional no cambió y siguió presionando a Gremio. Paolo Guerrero se mostró muy participativo y movedizo dentro del área rival; no obstante, los defensas lo estudiaron bien y no le dieron ningún espacio para que pueda marcar.

Ya en los minutos finales, cuando más de uno pensaba que se iban a penales, apareció Diego Souza (92′) para marcar el 1-0 a favor de Gremio a través de un cabezazo. El gol fue como un baldazo de agua fría para el ‘Colorado’, quien había dominado todo el encuentro.

Finalmente, Paolo Guerrero quedó eliminado del Campeonato Gáucho y se quedó con ganas de acceder a una nueva final con el Inter de Porto Alegre.