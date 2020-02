Sin problemas. Una de las postales más curiosas que dejó el triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau fue la jugada de tiro libre en la que Luis Aguiar, Alexi Gómez y Josepmir Ballón se juntaron para determinar quién cobraría la falta. Las imágenes de la televisión mostraron lo que aparentemente fue una pequeña riña entre los tres para llegar a un acuerdo. Sin embargo, las cosas habrían sucedido de un modo distinto.

Fue Aguiar quien salió al frente para aclarar el malentendido. "Alexi no quería patear nada. Había jugada preparada y patea cualquiera, el que tenga gana. Esas chiquitas, esas pavadas acá entre nosotros no hay. Él sabe que el dueño de la pelota quieta estaba entre nosotros, él como zurdo y yo como derecho”, declaró el Canario.

Sobre el penal convertido por Gómez, con el que los blanquiazules se llevaron la victoria frente al cuadro piurano, Aguiar aclaró que no tenía problemas respecto a quién debía hacerse cargo de patear los penales en el equipo.

“A mí no me interesa patear penales, es decisión de Pablo. A mí me interesa que Alianza Lima salga campeón", refirió. Cabe señalar que, durante el 2017, el uruguayo fue el encargado de ejecutar la pena máxima. Dicho año, anotó cinco veces por esa vía.

El triunfo le da un respiro a Alianza luego de un comienzo difícil en la Liga 1 2020. El equipo íntimo solo había logrado un empate en sus dos primeros partidos, pero gracias a esta victoria pudo escalar posiciones y ahora se sitúa en el décimo lugar de la tabla, con cuatro unidades.