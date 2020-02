Alexi Gómez vive días de felicidad en Alianza Lima. Ayer, el volante le dio el triunfo al equipo íntimo ante Atlético Grau en pleno aniversario 119, por lo que no dudó en celebrarlo en sus redes sociales.

Como era de esperarse, recibió comentarios positivos por parte de la hinchada blanquiazul, quienes le agradecieron y felicitaron por el gol. Sin embargo, hubo un detalle que resaltó sobre el de todos: “Vas a terminar reconociendo que siempre fuiste blanquiazul hermano”, expuso Rodrigo Cuba.

El exjugador de Alianza Lima, quien hoy milita en el fútbol mexicano, no comentó la publicación de Alexi Gómez. Esto hubiese pasado desapercibido, hasta que la ‘Hiena’ decidió responder, dejando un mensaje picante que no gustaría nada a los hinchas de Universitario: “Gatito, mi hermano, no se está tan lejos jajaja”.

Alexi Gómez dejó un curioso mensaje en su cuenta de Instagram. Foto: Captura

Desde que firmó por Alianza Lima, la ‘Hiena’ Gómez viene demostrando que quiere ganarse un lugar en el once titular de Pablo Bengoechea y en los corazones de los hinchas. Incluso ayer, después de anotar el gol, fue hacia el Comando Sur y les hizo una venia.

Mira el gol de Alexi Gómez ante Atlético Grau

“Anotar un gol en matute es una sensación muy linda, este estadio revienta siempre, no sé si exagero pero tiembla y es lindo anotar así. Estoy feliz porque me gusta hacer goles y además necesitábamos un triunfo”, declaró Alexi Gómez tras la victoria ante Atlético Grau por la Liga 1 Movistar 2020.