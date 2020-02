Partidos de hoy, sábado 15 de febrero de 2020: conoce todos los equipos que juegan por esta fecha

Partidos de HOY, sábado 15 de febrero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de Perú, España, México, Inglaterra, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | sábado 15 de febrero de 2020

No dejes de seguir los enfrentamientos de las mejores ligas del mundo con la transmisión de La República Deportes. En la jornada de hoy, sábado 15 de febrero de 2020, emocionantes encuentros como Alianza Lima vs. Atlético Grau, Barcelona vs Getafe y Norwich City vs Liverpool.

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

13:00 Academia Cantolao vs Ayacucho

15:00 Carlos Stein vs Universitario

16:00 Sport Boys vs Carlos Manucci

20:00 Alianza Lima vs Atlético Grau

Partidos de hoy: Inglaterra Championship

7:30 West Bromwich Albion vs Nottingham Forest

10:00 Birmingham City vs Brentford

10:00 Cardiff City vs Wigan Athletic

10:00 Charlton Athletic vs Blackburn Rovers

10:00 Derby County vs Huddersfield Town

10:00 Fulham vs Barnsley

10:00 Leeds United vs Bristol City

10:00 Middlesbrough vs Luton Town

10:00 Preston North End vs Millwall

10:00 Queens Park Rangers vs Stoke City

10:00 Sheffield Wednesday vs Reading

Partidos de hoy: La Liga

7:00 Mallorca vs Deportivo Alavés

10:00 Barcelona vs Getafe

12:30 Villarreal vs Levante

15:00 Granada vs Real Valladolid

Partidos de hoy: Serie A de Italia

9:00 Lecce vs SPAL

12:00 Bologna vs Genoa

14:45 Atalanta vs Roma

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 RB Leipzig vs Werder Bremen

9:30 Hoffenheim vs Wolfsburg

9:30 Augsburg vs Freiburg

9:30 Paderborn vs Hertha BSC

9:30 Union Berlin vs Bayer Leverkusen

12:30 Fortuna Düsseldorf vs Borussia M’gladbach

Partidos de hoy: Liga MX 2020

18:00 Pachuca vs Puebla

18:00 Toluca vs Pumas UNAM

20:00 América vs Atlas

20:06 Monterrey vs Juárez

22:00 Guadalajara vs Cruz Azul

Partidos de hoy, sábado 15 de febrero de 2020

Partidos de hoy: Premier League

7:30 Southampton vs Burnley

12:30 Norwich City vs Liverpool

Partidos de hoy: Venezuela Primera División

18:00 Deportivo Lara vs Academia Puerto Cabello

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: sábado 15 de febrero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, sábado 15 de febrero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports