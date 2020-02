Tal como sucedió en las temporadas 2018 y 2019, en el NBA All Stars Game no se enfrentarán la Conferencia Este vs. Oeste, sino que será un choque entre equipos conformados por los capitanes que fueron los más votados de la gente (50%), especialistas (25%) y jugadores (25%).

LeBron James (Los Angeles Lakers) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) fueron seleccionados como los líderes de ambos planteles, que se medirán este domingo a partir de las 22:00 horas (horario peruano) en el United Center de Chicago.

Será la tercera ocasión que Chicago, la tierra que vio nacer a la leyenda Michael Jordan, albergue este majestuoso evento que se festeja desde la temporada 1951.

Las anteriores ediciones de la NBA All Stars que se efectuaron en mencionada ciudad fueron en los años 1973 y 1988. "Chicago es una ciudad icónica con una gran historia de básquet. Estamos emocionados y ansiosos por regresar el evento allí”, señaló el Comisionado Adam Silver, en la previa del magno evento.

NBA All Stars 2020: equipos conformados

Team LeBron

Titulares: Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks) y James Harden (Rockets).

Suplentes: Russell Westbrook (Rockets), Damian Lillard (Blazers), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) y Brandon Ingram (Pelicans)

Team Giannis

Titulares: Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors), Joel Embiid (Sixers).

Suplentes: Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76ers), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) y Bam Adebayo (Heat).

Team LeBron se enfrenta a Team Giannis este fin de semana en el partido de las estrellas de la NBA desde el United Center de Chicago.

Los elencos competirán cada cuarto para llevarse USD 100 mil que destinarán a las organizaciones benéficas que les fueron asignadas el pasado jueves 13 de febrero: Chicago Scholars (LeBron James) y After Schol Masters (Giannis Antetokounmpo); asimismo, habrá un plus de USD 200 mil para el vencedor.