Flamengo vs. Atlético Paranaense EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este domingo 16 de febrero por la final de la Supercopa de Brasil en el estadio Maracaná desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de SporTV y PFC Internacional.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Flamengo, campeón nacional y de la Copa Libertadores en 2019, buscará este domingo su primer título del año en la final de la Supercopa de Brasil, en la que se enfrentará a un Atlético Paranaense en construcción y con nuevo entrenador.

En el banquillo del Flamengo permanece el portugués Jorge Jesús, que llegó al club en junio del año pasado y promovió una revolución en el fútbol brasileño, al dotar al equipo carioca de una dinámica más europea, con mucha posesión y presión en el campo contrario.

La Supercopa enfrenta al campeón nacional con el ganador de la Copa do Brasil, torneo que el año pasado obtuvo el Paranaense, que ha comenzado este año en plan de renovación y con el experimentado Dorival Júnior como entrenador.

Hasta ahora, Dorival ha dirigido al equipo en sólo dos partidos y aún busca el once ideal en una plantilla sin grandes estrellas, a diferencia del Flamengo, en el que Jorge Jesús cuenta con varios de los mejores jugadores en actividad en el fútbol brasileño.

El entrenador portugués tendrá a casi todos sus titulares, que son los mismos de la exitosa campaña de 2019, en la que el Flamengo sólo se estrelló contra el poderoso Liverpool en la final del Mundial de Clubes, ganada por el equipo inglés por un ajustado 1-0.

Jesús solamente busca definir uno de los centrales, tras la ida del español Pablo Marí, titular indiscutible el año pasado y que ha sido cedido para esta temporada al Arsenal inglés.

Por lo visto en los entrenamientos, el técnico luso optaría por Thuler, un corpulento defensa de sólo 20 años formado en la cantera del Flamengo, aunque también pudiera alinear a Gustavo Henrique, quien llegó este año al club procedente del Santos.

En la línea de frente, Jesús no tiene dudas y ha confirmado que estarán el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa "Gabigol", el tridente que guío el año pasado al Flamengo.

Con información de EFE.

Flamengo vs. Atlético Paranaense EN VIVO: horarios | Supercopa de Brasil

La transmisión del Flamengo vs. Atlético Paranaense comienza a las 9:00 a.m. en Perú. A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro en cualquier parte del mundo.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en México: 8:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Perú: 9:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 9:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Ecuador: 9:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Colombia: 9:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Venezuela: 10:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Bolivia: 10:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Paraguay: 11:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Chile: 11:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Uruguay: 11:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Argentina: 11:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en Brasil: 11:00 a.m.

- Flamengo vs. Atlético Paranaense en España: 3:00 p.m.

Flamengo vs. Atlético Paranaense EN VIVO: alineaciones probables | Supercopa de Brasil

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Thuler (Gustavo Henrique) y Filipe Luís; Arão, Gerson y Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique y Gabigol.

Entrenador: Jorge Jesús.

Atlético Paranaense: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter y Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Cittadini y Marquinhos Gabriel; Nikão y Rony.

Entrenador: Dorival Júnior.