Juventus vs. Brescia EN VIVO cara a cara EN DIRECTO ONLINE por ESPN desde el Allianz Stadium este domingo 16 a las 9:00 a. m. en el horario peruano y a las 3:00 p. m. en Italia, en el partido correspondiente a la jornada 24 de la Serie A. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Cristiano Ronaldo tendrá descanso el domingo contra el Brescia al no entrar en la lista de convocados para ese partido de la Juventus en la 24ª jornada de la Serie A, mientras que Giorgio Chiellini, de regreso de una grave lesión, sí figura entre los llamados por el entrenador Maurizio Sarri.

CR7 está en un gran momento de forma, con diez partidos seguidos en la Serie A con al menos un gol marcado, pero Sarri decidió prescindir del astro luso para este encuentro, pensando sobre todo en la cercanía de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, el 26 de febrero ante el Lyon francés.

El que sí podría estar ante el Brescia es el capitán Giorgio Chiellini, que a finales de agosto sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Chiellini regresó al entrenamiento colectivo de su equipo esta semana.

Sin embargo, parece improbable que Chiellini participe en el partido del domingo y la prensa estima que su presencia en la lista puede ser útil sobre todo en el plano psicológico, en un momento en el que la Juventus atraviesa un momento difícil, con dos derrotas en sus tres últimos partidos en el campeonato nacional.

Con información de EFE

Probables alineaciones del Juventus vs. Brescia EN VIVO por la Serie A:

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala y Gonzalo Higuaín.

DT: Maurizio Sarri.

Brescia: Alfonso, Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Zmrhal, Balotelli y Ayé.

DT: Diego Lopez.

