Alianza Lima cumple 119 años. Hinchas y jugadores se suman, hoy, a la fiesta del club de La Victoria. Uno de ellos, Martín Roldán Ruiz, escritor, periodista y acérrimo del conjunto íntimo habla sobre la versión 2020 de Pablo Bengoechea y repasa capítulos anecdóticos del club.

“Hay mucha expectativa. La administración tiene una visión a futuro de armar un equipo. A cada jugador le ha hecho un contrato de 3 años con el fin de tener una base que logre metas más altas que el campeonato nacional”, apuntó Martín Roldán.

En los últimos años, algunos hinchas confesaron que se había omitido la timba, juego pícaro, de Alianza Lima. Sin embargo, el periodista peruano alza una trinchera contra el tiki-taka y enfatiza que no es la fórmula para conquistar campeonatos.

“A mí me importa que Alianza Lima juegue bien y gane. Tampoco que sea un tiki-taka. Muchas décadas de tiki-taka no nos ha llevada a nada”, anuncia y exhorta a los hinchas a que no priorice “la marinera del cajón, el taquito, la huachita”. “O sea, que se juegue bien, al toque, por arriba, con corazón, huevo y pundonor, sin escapar de las raíces, pero que también sean efectivos, que todo sea en función del gol”, agrega.

“Desde Sanguinetti se vio un equipo caracterizado por voltear partidos al último minuto. Esa es ahora la característica de Alianza Lima: pelear hasta el último. Eso es contribución de los uruguayos que, claro, se suma a la habilidad innata de nuestros jugadores, sobre todo, de lo que salen de nuestras canteras”, dice Martín Roldán.

El mejor Alianza Lima de los últimos 20 años:

“El de Gustavo Costas. El que tuvo un buen papel en la Copa Libertadores. El del 2010. Me pareció un equipo que tenía mucho de eso: jugaba al fútbol, a ras del piso, pero a veces aprovechaba el centro”, revela.

¿Cómo es el hincha de Alianza Lima?

“El hincha de Alianza Lima siempre está cuando más se lo necesita. Incluso hemos tenido malos momentos y siempre hubo apoyo de la gente. La gente está orgullosa de llevar estos colores”, articula el acérrimo seguidor del equipo de La Victoria.

El clásico U-AL y choque entre Bengoechea y Gregorio Pérez:

Previo a la presentación de la versión 2020 de Universitario de Deportes, el director deportivo del conjunto crema, Jean Ferrari, aseguró que el primer clásico lo iban a ganar. Sin embargo, la óptica del escritor Martín Roldán va en contra y desmiente al exjugador.

“Alianza Lima para mí siempre va a salir a ganar un clásico. El clásico lo gana Alianza Lima y el discípulo se convertirá en un gran maestro”, sentencia en referencia a la posible victoria de Pablo Bengoechea sobre Gregorio Pérez en el primer clásico peruano programado para el 8 de marzo en el estadio Monumental.