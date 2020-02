Elo Bengoechea ironiza sobre el estilo de su padre: “Él se tendría que haber ido a la 'U' y no a Alianza” [VIDEO]

La hija de Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, Elo, ganó protagonismo durante los últimos días tras debutar en la conducción de un programa deportivo, espacio en el cual hizo inesperado comentario.

Elo Bengoechea fue tendencia en redes sociales, luego que se difundiera un video en el que opina sobre el estilo de juego de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

“La ‘U’ no está jugando y Alianza Lima jugaba mal los últimos años. ¿Qué diferencia tiene esta ‘U’ con cómo jugaba la anterior Alianza? Si juegan los dos a la uruguaya”, inició Elo Bengoechea en el programa deportivo Menú Deportivo.

Y es que, para la hija de Pablo Bengoechea, el método que usa el DT blanquiazul encajaría mejor con Universitario, al tratarse de un juego con más garra -estilo charrúa’- que técnica como caracterizaba hace años a Alianza Lima.

“Entonces el problema no era que Alianza jugaba mal sino que no le correspondía jugar así a ese cuadro. Digamos que Pablo Bengoechea se tendría que haber ido a la ‘U’ y no a Alianza”, enfatizó la periodista uruguaya.

Comentarios a favor y en contra invadieron las redes tras la opinión de Elo Bengoechea, que previo a ello resaltó el momento que atraviesa Universitario y el club de La Victoria, Alianza Lima.

Elo Bengoechea aclara comentario de Alianza Lima:

Después de ser noticia, la hija de Pablo Bengoechea aclaró la intención de su comentario, además que no pretende participar en las determinaciones del estratega de Alianza Lima.

“Lo que yo pregunté, irónicamente, es porque en un cuadro ‘un estilo’ está bien y en otro ‘está mal’, ‘el estilo a la uruguaya’. Jamás me metería con el trabajo de mi padre y con sus elecciones. Si él es feliz yo soy feliz. Y me encanta AL, es pueblo y el corazón blanquiazul. Primera lección aprendida”, sostuvo.