La fiesta del pueblo: Alianza Lima cumple 119 años de gloria [FOTOS y VIDEOS]

“Cuando Alianza mete un gol, La Victoria está feliz, en el cielo sale el sol y se alegra todo el país”. Así dice parte de la letra de “Gallo Negro”, una de las tantas canciones emblemáticas en honor al club Alianza Lima, y a la cual no le falta razón, pues cada vez que el equipo salta a la cancha, cada que vez que anota o gana un partido, los corazones de sus millones de hinchas en el Perú y el mundo vibran de emoción.

Y es que la pasión por los colores azul y blanco, la identificación con un barrio como La Victoria, el arraigo popular que tiene (y que está presente en muchas calles del distrito), la letra de sus canciones y sobre todo la tradición de un equipo de fútbol que traspasa la barrera de lo deportivo, hace que Alianza Lima sea considerado no solamente uno de los grandes del fútbol peruano, sino parte de la cultura popular del país.

PUEDES VER Alianza Lima: Los títulos más recordados por sus hinchas

Sport Alianza: los inicios

Un 15 de febrero de 1901, en la calle Cotabambas, del barrio de Chacaritas, en Barrios Altos, un grupo de jóvenes deportistas decidieron fundar un club, sin imaginar en que se convertiría en más que un simple club de fútbol, sino en parte importante de la identidad de millones de peruanos.

Los fundadores de Sport Alianza. En ese momento no se imaginaron la leyenda que acababan de crear.

Aquel día se dirigieron hacia la quinta llamada los Gallinacitos, en la vivienda de la familia Chacaltana, y fundaron el club. Los jóvenes, al igual que sus padres, pertenecían a la clase obrera del país y eran muy amigos entre sí. De allí que a Alianza se le conoce con el apelativo de ‘los íntimos’.

En aquel momento eligieron un nombre para el club distinto al actual: Sport Alianza. Esto en honor a la caballeriza “Alianza”, la cual era propiedad del Presidente de la República, Augusto B. Leguía, y que utilizaron para jugar sus primeros partidos, en la que representarían a su barrio contra otros de la zona.

La primera camiseta de Sport Alianza fue verde con short blanco, por la ascendencia italiana de algunos de sus fundadores. Luego se adoptó los colores blanco y negro de la caballeriza. Y así jugaron sus primeros partidos, no profesionales, defendiendo el honor de Chacaritas.

Los fundadores fueron: José Carreño (en cuya casa fue el primer local del club), Eduardo Pedreschi, Eleodoro Cucalón, Augusto Cucalón, Wilfredo Pedreschi, Carlos Pedreschi, Adolfo Pedreschi, Rodolfo Pérez, Manuel Carvallo, Ismael Carvallo, Guillermo Carvallo, Julio Chacaltana, Manuel Arana, Antonio La Torre, Alberto La Torre, Hipólito Venegas, Eduardo Méndez, Carlos Villarreal, Alberto Palomino, Antonio Palomino, Alberto López, Luis Buitrón, José Paulet, Luis Litardo, Alberto Moncada, Julio Rivero, Cirilo Cárdenas, Faustino Justino Mendoza, entre otros.

El debut y el primer bicampeonato

La primera liga peruana de fútbol tuvo lugar en 1912 y en el marco ese campeonato, el 5 de mayo sería el día del estreno deportivo de Sport Alianza, en un partido contra Jorge Chávez, el cual perdieron 2-0. Desde entonces hasta 1919, el club utilizó de forma alterna dos uniformes titulares: uno que era totalmente azul y otro que incluía franjas blancas, el cual sería con el paso del tiempo, la tradicional indumentaria blanquiazul de Alianza Lima.

Sport Alianza logró su primer título seis años después del inicio de su participación en la Liga Peruana de Fútbol, en 1918, tras una brillante campaña. Luego, en 1919, repetiría el plato, logrando de esta forma el primer bicampeonato de su historia. Para cuando cambio su nombre a Alianza Lima, el club ya era el más popular del país.

Alejandro Villanueva: leyenda blanquiazul

En 1927, llegó al club un jugador delgado de gran estatura, que no era impedimento para que tenga una gran técnica, un juego pícaro y quimboso, del agrado del paladar de los hinchas, el cual según algunos historiadores no recorría la cancha, sino que la caminaba a trancos largos. Un genio con el balón y el mayor representante de la esencia aliancista: Alejandro Villanueva.

‘Manguera’, como era conocido el futbolista, tuvo unos primeros años brillantes y logró el segundo bicampeonato del club (1927-1928, el segundo ganándole la final a la Federación Universitaria, en el futuro Universitario de Deportes). En ‘bi’ pudo ser ‘tri’ en 1929, pero Alianza Lima fue suspendido por la federación peruana, pues el presidente del club negó a los jugadores aliancistas a la selección, alegando problemas económicos.

Hay un hecho sobre esta suspensión poco conocido que pinta de cuerpo entero la fuerte personalidad de Alejandro Villanueva. Él fue a la FPF para solicitar el levantamiento del castigo “a perpetuidad” que había sufrido Alianza Lima, retando a la selección peruana (a la cual le fue mal en la Copa América de Argentina sin los blanquiazules) a un partido, pero los directivos no lo recibieron.

Alejandro Villanueva: pícaro y criolla. Máximo representante de la esencia de Alianza Lima.

Cuando el presidente aliancista de la época, Juan Bromley, realizó el pedido oficial para que se efectúe ese compromiso, en la federación accedieron. Alianza Lima le ganó a la selección peruana por 2-0, que pudo ser 3-0 porque en el final del juego los ‘íntimos’ tuvieron un penal a su favor.

Alejandro Villanueva fue el encargado de cobrarlo, pero antes miró a la tribuna donde estaban los dirigentes de la FPF, y cobró el penal con los ojos hacia ellos y no en el balón. ‘Manguera’ echó la pelota fuera de la cancha, en un gesto de desaire ante la sanción, en un gesto que fue aplaudido por el público.

Varios años más adelante, luego de la gira de Alianza Lima a Chile (que detallaremos al hablar del Rodillo Negro), Alejandro Villanueva recibió un ofrecimiento con un contrato económicamente muy bueno para jugar por un club de ese país, pero decidió rechazar la por su madre.

“Hace 2 años la Sportiva Italiana de Valparaíso me ofreció ventajosas condiciones porque viniera a Chile a formar en su equipo de honor. Mi vieja lloró y se desesperó tanto, por mi proyectado viaje, alegando que yo era lo único que tenía y que quedaría sola en Lima, que ante las lágrimas de mi ‘viejita’ tuve que deshacer mis maletas”, aseguró Alejandro Villanueva.

El tricampeonato 1931-1933

Tras el levantamiento de la sanción, el 9 de febrero de 1930, Alianza Lima venció al Atlético Tucumán de Argentina, y en ese año Perú jugó el primer mundial de fútbol en Uruguay con ocho jugadores aliancistas. Luego, en 1931, Alianza celebró su aniversario 30 goleando 4-0 al Hajduk Split de Yugoslavia.

Ilustración en honor a los tricampeones de Alianza Lima.

En 1931 comenzaría el histórico tricampeonato, con una temporada perfecta donde los victorianos ganaron todos los partidos. En 1932 se repitió la brillante campaña y en 1933 Alianza Lima cedió solo un empate, dejando en estos dos últimos torneos como subcampeón a Universitario de Deportes.

La polémica de 1934: la disputa sin fin

En 1934 se produjo el campeonato más polémico de la historia del fútbol peruano y por el cual hasta la actualidad hay debate. Alianza Lima y Universitario tuvieron campañas idénticas (6 triunfos, un empate y una derrota), pero debido a las bases de ese año, los blanquiazules superaron a su clásico rival por 0.25 puntos por la bonificación que otorgaba el Torneo de Reservas que se disputaba paralelamente al Torneo de Primeros Equipos.

En ambos torneos Alianza le ganó en la última jornada a Universitario, y sus jugadores se dieron por ganadores absolutos del torneo de 1934 y, por lo tanto, tetracampeones del fútbol peruano. Algunos historiadores dicen que el presidente de la ‘U’, Plácido Galindo reclamó ante la FPF por considerar que era injusto que el campeón se defina de esa manera, pidiendo un partido de desempate, aunque otros aseguran que solo expresó su deseo que se juegue un partido para definir al ganador del Torneo de Primeros Equipos (reconociendo así a Alianza como campeón nacional) y solo expresó su deseo que en el futuro los puntos de la reserva no influyan en el torneo principal.

De cualquier manera, el partido se jugó, aunque mucho tiempo después, debido a imposibilidad de los jugadores de Alianza Lima de hacerlo de inmediato. Finalmente, ocho meses después de que incluso los medios de comunicación de la época consideraron a los grones como campeones de 1934, se jugó el mencionado partido. Los cremas lo vieron como una final nacional mientras que para la mayoría de aliancistas era un juego que definía un título secundario. El 7 de julio de 1935 Universitario venció 2-1 a Alianza Lima.

El ‘Rodillo Negro’ y las hazañas del ‘Mago’ Valdivieso

Esta es una de las páginas más gloriosas de la historia de Alianza Lima. En 1935, Alianza Lima realizó una gira en Chile, con Alejandro Villanueva a la cabeza del equipo y contando entre sus refuerzos con nada más y nada que Teodoro ‘Lolo’ Fernández, ídolo máximo de Universitario de Deportes, quien reforzó al ya brillante cuadro blanquiazul.

El Rodillo Negro en Chile, con la presencia de Lolo Fernández reforzando a Alianza Lima.

Incluso antes de llegar a Chile, una publicación de un diario de aquel país demostraba la expectativa que había la llegada de los íntimos. “Hoy día se embarcará en el Callao, con rumbo a nuestro país la delegación futbolística del Alianza Lima, equipo que viene a cumplir una serie de encuentros en nuestras canchas, enfrentando a los más calificados conjuntos metropolitanos y porteños”.

Alianza realizó un juego de ensueño en los 7 partidos que disputo en Chile, deslumbrando a los aficionados de ese país (6 triunfos y un empate, con 17 goles a favor y solo 3 en contra). Además, destacaron estrellas como Adelfo Magallanes y José María Lavalle; así como otros seis jugadores de otros equipos, que al igual que Lolo, reforzaron al equipo blanquiazul.

Pero fue Juan el ‘Mago’ Valdivieso (para muchos el mejor portero de la historia del Perú), quien se robó el show en tierras sureñas, y debido a los 4 penales que atajó, recibió su apelativo por parte de los periodistas del vecino país. “’El fenómeno’, ’el mago’, ‘el divino’, ‘el gato montés’, ’el manos tenazas’, ‘la cortina metálica’, todos estos epítetos se oyeron en el estadio viendo actuar a ese extraordinario arquero que trae el equipo peruano Alianza (…) En los partidos con Colo Colo y Audax ha entregado su valla invicta. Le ha parado penales a Sorrel y a Giudice”.

El 'Mago' Valdivieso, probablemente el mejor arquero peruano de todos los tiempos.

El descenso y rápido retorno a primera

Entre tantas historias positivas, Alianza Lima tuvo un año nefasto en 1938, empatando en el penúltimo lugar con Sucre FBC, club contra el que disputó un partido de desempate para no perder la categoría. Ese juego lo perdió por 2-0, debiendo jugar la División Intermedia en el Rímac. Tras ganar ese torneo, definió el ascenso en un juego ante Social San Carlos, ganador de la liga del Callao, ganando por 2-1, con tantos de Juan Puente y Máximo Urdanivia.

El 9-1 y la década de los 40’s

Desde 1940, cuando Alianza Lima volvió a primera, comenzó una racha muy irregular, que coincidió con el declive de algunas de sus mejores jugadores. Fuera de lo deportivo, uno de los momentos más tristes fue el fallecimiento de Alejandro Villanueva en 1944 debido a tuberculosis. En los años siguientes, los grones solo salieron campeones en 1948

Lo positivo de la década fue que en 1948 logró el campeonato nacional con un punto más que Atlético Chalaco. Pero al año siguiente, llegó uno de los partidos más recordados en la historia blanquiazul. En una edición más del clásico del fútbol peruano, el 12 de junio de 1949 Alianza Lima aplastó 9-1 a Universitario de Deportes.

Ese día pasó a la inmortalidad Emilio el ‘Feo’ Salinas, quien anotó cinco veces en el arco crema. Félix Castillo (2) Emilio Vargas y Víctor Pedraza completaron el escandaloso resultado. Este partido, correspondiente al Torneo de Apertura, no contó con la presencia de Lolo Fernández del lado crema, algo que fue aprovechado al máximo por los grones, quienes incluso fallaron un penal y fallaron varios tantos que hubiesen configurado un marcador aún más abultado. Unos días después se jugó otro clásico, y Alianza Lima volvió a golear, esta vez por 5-0.

Sin piedad. Alianza humilló por 9-1 a Universitario en el resultado más abultado de la historia de los clásicos del fútbol peruano.

Alianza en el inicio del profesionalismo

Los 50’s Alianza Lima consiguió tres títulos más en su palmarés (1952 y el bicampeonato 1954-1955) destacándose el último por haberlo conseguido venciendo en una gran final a Universitario de Deportes por 2-1, con goles de dos grandes en la historia aliancista, Máximo ‘Vides’ Mosquera y Valeriano López. Cabe resaltar también en estos años la presencia de otra leyenda blanquiazul, Óscar Gómez Sánchez.

Para la década de los 60’s otras grandes estrellas enriquecieron la historia blanquiazul, como Víctor ´Pitín’ Zegarra, Pedro Pablo ‘Perico’ León, Julio ‘el Tanque’ Baylón y Luis ‘Babalú’ Martínez. En cuanto a títulos, Alianza Lima fue el mejor en los torneos de 1962, 1963 –un nuevo bicampeonato- y 1965.

¡Qué ataque! Baylón, Zegarra, León, Cubillas y Martínez. La ofensiva aliancista de los sesenta.

El ‘Nene’ Cubillas, embajador de Alianza en el mundo

Mención aparte merece que en 1966 debutó con la camiseta de Alianza Lima otro jugador fabuloso, que con el tiempo se convertiría (al lado de Alejandro Villanueva), en uno de los máximos ídolos de la institución blanquiazul: Teófilo el ‘Nene’ Cubillas, apodado así por la cara de niño cuando tenía al llegar al club de La Victoria.

Cubillas poseía una técnica exquisita, cambio de ritmo vertiginoso, capacidad de sacarse a los rivales con facilidad y un olfato goleador implacable. Un jugador extraordinario que fue parte de la gesta de la selección peruana en 1969, cuando clasificamos por primera vez a un mundial de fútbol por méritos propio.

Luego, con la camiseta de la selección, Teófilo Cubillas participó de los mundiales de México 70’, Argentina 78’ y España 82’, marcando diez goles, siendo el máximo goleador peruano en el torneo de fútbol más importante del planeta. Además, en 1975 fue pieza clave para la obtención de la Copa América.

Octubre: el mes que Alianza deja la blanquiazul por la blanquimorada

Alianza Lima es un club con raíces populares, y por ello conmemora también la mayor fiesta religiosa de los peruanos de una forma muy particular y cambia el color de su uniforme durante todo el mes de octubre en honor al Señor de Los Milagros, siendo el único club del mundo que tiene una tradición así.

Se cree que el utilero José Carrión fue quien tuvo esta idea, al ser un fiel devoto, y mandó a hacer los uniformes con el color morado como principal para usarlos en octubre. En un comienzo el dirigente Alfonso de Souza Ferreira pensó en despedir al utilero por no respetar la historia del club, pero ese día, 3 de octubre de 1971, Alianza le ganó 2-0 Sporting Cristal con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto. El siguiente juego también fue un triunfo, así que la camiseta fue tomada como amuleto y la tradición permanece hasta hoy.

La indumentaria morada. Una tradición que se mantiene hasta nuestros días.

Matute: la inauguración del templo de Alianza Lima

Alianza Lima, como club emblemático, necesitaba un estadio propio. En los 50’s, el presidente de la República, Manuel Odría, le cedió terrenos al club en el distrito de La Victoria para la construcción del estadio blanquiazul. El mandatario explicó que dicha cesión se realizó por gratitud y la influencia popular del equipo.

Los trabajos arrancaron en 1969, teniendo como responsable al ingeniero uruguayo Walter Lavallejas. Finalmente, el estadio Alejandro Villanueva fue inaugurado el 27 de diciembre de 1974, en un duelo contra Nacional de Uruguay, como parte de un cuadrangular del que también participaron Independiente de Argentina y Universitario.

“Fue una gran alegría poder entregar el estadio en diciembre de 1974, con un partido en el que jugaban los dos equipos de los que soy hincha acérrimo: Alianza Lima y el Nacional de mi país, Uruguay. Me sentí parte de un conjunto de voluntades que forman el club, de un conjunto dispuesto a hacer obra” declaró Lavallejas para la revista El Íntimo en 1976.

El primer triunfo de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva se dio el 5 de enero de 1975. Por la fecha 40 del Descentralizado 1974, los íntimos vencieron al Barrio Frigorífico por 3-1.

Informaciones de la época sobre la construcción del estadio de Alianza Lima.

El bicampeonato 1977-1978 y las mejores participaciones internacionales

Volviendo a Alianza, en ese mismo año 1975 consiguió el campeonato nacional luego de diez años, siendo dirigidos por el mítico técnico nacional Marcos Calderón. En esa época destacaron jugadores de la talla de Jaime ‘Chiquillo’ Duarte, Hugo el ’Cholo’ Sotil, José el ‘Patrón’ Velásquez, Guillermo La Rosa, César Cueto, Juan Rivero Arias y Freddy Ravello.

Pero lo más recordado es el bicampeonato 1977-1978. Cubillas regresó de su paso por Europa, Sotil volvió al fútbol peruano para ponerse la blanquiazul tras jugar en el FC Barcelona y César Cueto, ‘El Poeta de la Zurda’, pasaba por su mejor momento. Este tridente deslumbró al mundo en Argentina 78’ con la selección y le regalaron los años más felices al pueblo grone.

Esos dos campeonatos mostraron un juego de ensueño, que no solo arrasaba en goles a sus rivales (se recuerda un 6-1 en un clásico ante Universitario) sino que deleitaba a todos quienes los veían jugar. Alianza reafirmaba su identidad de buen toque, juego vistoso, paredes, huachas…algo que no se veía desde el Rodillo Negro.

A nivel internacional Alianza Lima consiguió sus mejores participaciones internacionales de la mano de estos genios. Fue semifinalista de la Copa Libertadores en las ediciones de 1976 y 1978, y consiguió su único título internacional: la Copa Simón Bolívar de 1976 (torneo organizado en Venezuela que agrupaba a los campeones de los países bolivarianos).

El tridente mágico: Cubillas, Sotil y Cueto.

La década de los 80´s: el inicio de la sequía

Desde 1979, Alianza pasó por una etapa de malos resultados deportivos, que lo llevó en la Copa Libertadores a no sumar puntos cuando había llegado a las semifinales en la edición anterior. En el inicio de los 80´s el equipo tenía a jugadores como William Huapaya, Raúl Mejía y Eugenio La Rosa.

También estaban los experimentados José Velásquez y Guillermo La Rosa, pero el título era esquivo. Alianza año a año tenía frustraciones deportivas y solo logró los subcampeonatos de 1982 (tras perder contra la ‘U’ el partido decisivo de la liguilla) y de 1986 (cayendo en la definición contra San Agustín).

Tragedia del Fokker: de La Victoria a la gloria

“Desde Tumbes hasta Tacna, desde Pucallpa a la gloria, los negros de La Victoria se van porque Dios los llama”. Así comienza la canción de “De La Victoria a La Gloria”, compuesta por Augusto Polo Campos y que hace referencia a la peor tragedia de la historia del fútbol peruano.

Alianza Lima era cómodo líder del Campeonato Descentralizado de 1987 y todo hacía suponer que se llevaría sin problemas el título de ese año. Se había dejado de lado a los jugadores experimentados y de la mano de Marcos Calderón, quien volvió a la dirección técnica, se formó un equipo lleno de jóvenes canteranos denominados ‘Los potrillos’.

El 7 de diciembre de aquel año, el plantel de Alianza Lima viajó a Pucallpa para medir fuerzas contra el Deportivo Pucallpa. Como era predecible, los grones ganaron ese partido por 1-0 con gol de Carlos Bustamante, y estiraban su ventaja en la punta del campeonato. Pero el destino (o la imprudencia humana) no permitió que los jugadores vuelvan a la capital con vida.

La Marina de Guerra del Perú era la encargada de trasladar al plantel aliancista de vuelta a Lima el 8 de diciembre a través de vuelo chárter en un Fokker F-27. Cuando el avión estaba sobre el cielo de Ventanilla, muy cerca del aeropuerto Jorge Chávez. El piloto, Edilberto Villar (único sobreviviente de la tragedia), perdió el control de la nave y esta cayó al mar, llevándose la vida de 43 personas, incluyendo a 17 futbolistas y al cuerpo técnico, con Marcos Calderón a la cabeza.

El once de Alianza Lima antes de la tragedia. Vivirán siempre en el corazón del pueblo.

La lista de jugadores que pasaron a la inmortalidad popular aquel día es la siguiente: José Gonzáles Ganoza, César Sussoni, Tomás Lorenzo Farfán, Daniel Reyes, Johnny Watson, Braulio Tejada, José Mendoza, Gino Peña, César Chamochumbi, Carlos Bustamante, Milton Cavero, Luis Antonio Escobar, Ignacio Garretón, José Casanova, Alfredo Tomassini, William León y Aldo Sussoni.

Estos futbolistas eran parte del futuro peruano, según los cronistas deportivos, la generación que le seguiría a la época dorada del fútbol peruano y seguramente hubieran sido, por su juventud y talento, la base de la selección peruana en las eliminatorias para el mundial de Italia 1990.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue realmente un accidente? Hay decenas de teorías sobre la caída del Fokker, todas sin ninguna prueba, de lo que pasó ese fatídico día. El piloto, el único que sabe toda la verdad, está fuera del país y jamás dijo una palabra de lo ocurrido. Quizá algún día se sepa la verdad, aunque por el momento, son todas especulaciones y leyendas urbanas.

La etapa de transición y los nuevos Potrillos

Alianza Lima es un grande, y debía levantarse de semejante golpe, pero no fue fácil. Contrariamente a lo que ocurriría en estos tiempos de darse una situación similar, el torneo de 1987 siguió jugándose y Alianza no fue campeón. Incluso Teófilo Cubillas volvió del retiro para reforzar al equipo.

En ese momento llegaron cuatro jugadores chilenos cedidos por Colo Colo, lo que reforzaría para siempre la amistad con el ‘Cacique’: Los futbolistas fueron el arquero José Letelier, el defensa Parko Quiroz, el volante Francisco Huerta y el delantero René Pinto.

En 1993 que Alianza volvió a trascender, bajo la conducción de Miguel Ángel Arroé, el equipo volvió a apostar por los jóvenes talentos, liderados por Waldir Sáenz (goleador de ese año con 31 y que luego se convertiría en el máximo anotador de la historia del club). También destacaron José Soto, Darío Muchotrigo, Juan Jayo Legario, Paulo Hinostroza, Juan Saavedra, entre otros. Ese año los íntimos fue subcampeones tras ganarle una definición por penales a Sporting Cristal.

Alianza Lima 1993 y sus nuevos potrillos.

El ansiado campeonato de 1997

“No puede ser blanquiazul aquel que no haya llorado, aquel que no haya sufrido”, dice el estribillo de una canción del , la principal barra de Alianza Lima. Y vaya que la hinchada sufrió, pues el último título del club databa de 1978, por lo que luego del subcampeonato de 1996, los grones acumulaban 18 años sin obtener el título nacional.

Pero el sufrimiento acabó en 1997. Con la conducción del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, quien llegó con la consigna de poner mano dura a un club que por eso años tenía a jugadores con problemas de indisciplina, Alianza tuvo un año brillante, ganando el Apertura y Clausura, y por ende, siendo campeón nacional.

La tarde del miércoles 5 de noviembre de 1997 fue una de las más felices para la hincha. Alianza Lima logró el título goleando 5-0 a Torino en Talara y aprovechando el empate de Universitario contra La Loretana en Pucallpa.

Aquel día en que el sol volvió a brillar para los aliancistas, los grones formaron con Christian Del Mar, Carlos Basombrío, Frank Ruíz, Walter Machaca, Marcial Salazar, José Reyna, Juan Carlos Bazalar, Paulo Hinostroza, Marquinho, David Chévez y Waldir Sáenz. En la última fecha, ante un Matute lleno, Alianza le puso la cereza al pastel goleando, también por 5-0, a Melgar.

La formación del histórico 5 de noviembre de 1997.

El centenario y título del 2001

Luego de eso, y hasta el final del siglo XX, Alianza fue protagonista de los torneos, mas no salió campeón de nuevo. Se destaca su participación en la Copa Libertadores de 1998, donde llegó a octavos de final, y la semifinal de la Copa Merconorte en 1999; además de la presencia de un joven Claudio Pizarro. El 1 de enero del 2000, Sandro Baylón, una de las promesas del club, perdió la vida en un accidente de tránsito.

Para el 2001, la dirigencia de Alianza Lima decidió “botar la casa por la ventana”, y hacer una fuerte inversión para salir campeón a como dé lugar en el año del centenario del club. Es así que se incorporaron dos estrellas de Universitario como Eduardo Esidio y Marco Ciurlizza y un jugador que había pasado pro Cristal y venía precedido de un gran cartel: el brasileño Palinha.

El equipo que saltó ala cancha en Cusco, para salir campeón en el Centenario de Alianza Lima.

Con Paulo Autori como entrenador, Alianza logró ganar el Torneo Apertura, tras vencer por 2-1 en la final a Sporting Cristal. Posteriormente, el técnico brasileño salió del club y el equipo fue dirigido por el serbio Iván Brzić, interinamente por Jaime Duarte y finalmente por el español Bernabé Herráez. El Torneo Clausura fue para Cienciano y la actuación de Alianza para el olvido.

De esta forma tuvo que definir con el club cusqueño (que también celebraba su centenario) al campeón nacional en una final a ida y vuelta. En el primer juego, en Matute, Alianza Lima ganó por 3-2, mientras que en la vuelta en el Cusco cayó por 1-0. Tras no haber goles en la prórroga, el campeonato se definió en la tanda de penales. Alianza se consagró campeón nacional y el penal definitivo lo marcó Waldir Sáenz.

Bicampeonato 2003- 2004

Tras un 2002 donde fue subcampeón, Alianza fue protagonista del Apertura 2003, aunque fue Sporting Cristal quien se quedó con el torneo. Para el Clausura, Alianza Lima era el cómodo líder hasta la fecha 15, cuando debido a la huelga realizada por los futbolistas, el campeonato se detuvo.

Alianza fue nombrado ganador del torneo y se decidió que juegue una final por el título nacional. El 31 de enero del año 2004, Alianza Lima venció a Sporting Cristal con goles de Jefferson Farfán y Roberto Silva y se proclamó campeón del 2003.

Alianza Lima bicampeón 2003-2004, tras ganarle dos finales a Sporting Cristal.

El 2004 solo trajo alegrías a los íntimos. Tras una aceptable Libertadores (nueve puntos), Alianza vendió a su joven goleador Jefferson Farfán, al PSV de Holanda. Luego de la Copa América disputada en nuestro país, los íntimos ganaron el Apertura tras vencer 1-0 a Universitario en Matute, con un tanto del goleador histórico, Waldir Sáenz.

Tras un clausura regular, Alianza logró quedar entre los seis primeros (requisito para jugar la final) luego de empatar 2-2 con Cienciano en Cusco, con un polémico gol de Aldo Olcese, quien no respetó el ‘fair play’. Ya en la final, Alianza Lima igualó 0-0 con Sporting Cristal, venciendo en tanda de penales, luego de que Leao Butrón se luciera.

El título del 2006: la dinámica de Pelusso

El 2005 fue malo, pero para el 2006 Alianza volvió con fuerza. Dio un gran golpe el contratar a Flavio Maestri, considerado un ídolo en Sporting Cristal, y se reforzó con jugadores de calidad como los chilenos Fernando Martel y Rodrigo Pérez (para el Clausura) y el uruguayo Martín Ligüera.

Alianza Lima hizo un fútbol muy dinámico y veloz que le dio resultados al técnico Gerardo Pelusso. Como ganador del Apertura, se enfrentó a Cienciano en la gran final, al igual que en el 2001. Los íntimos perdieron 1-0 en la ida jugada en Cusco, pero ganaron, en una noche inolvidable, la vuelta 3-1 en Matute con goles de Ernesto Arakaki, Carlos Lugo (en contra) y Flavio Maestri, que con la anotación que les dio el título, se ganó para siempre a la hinchada blanquiazul.

Flavio Maestri, de ídolo de Cristal a amado por el pueblo blanquiazul. Un gol suyo le dio el título a Alianza en 2006.

2007-2016: crisis y nueva sequía

Alianza Lima tuvo un mal 2007, al punto de no pelear el título y no hacer puntos en la Libertadores. Pero el 2008 fue peor, pues una grave crisis de resultados los llevó a pelear el descenso, situación de la que apenas pudieron salir en la penúltima fecha. El 2009 fue mucho mejor, pero para los hinchas queda el mal sabor de haber perdido la final nacional contra el eterno rival, Universitario de Deportes.

El 2010 tuvo a Alianza como protagonista en la Copa Libertadores como no pasaba hace muchos años. Fue primero del grupo que compartió con Bolívar, Juan Aurich y Estudiantes de La Plata (vigente campeón) al cual goleó en un partido inolvidable por 4-1, con una descomunal actuación de Wilmer Aguirre, que metió tres goles. Finalmente fue eliminado en octavos de final por la Universidad de Chile, tras una polémica decisión arbitral que dio por válido un gol del cuadro mapochino.

El 2010 dejó a Alianza en el tercer lugar y para el 2011 hizo una campaña muy buena, con la aparición de André Carrillo, por ejemplo. En los play off contra Juan Aurich no pudo salir campeón, tras ganar 2-1 en Chiclayo, perder 1-0 en Matute y empatar sin goles en el Estadio Nacional, tras lo cual los norteños se impusieron en los penales.

La crisis del 2012 golpeó al equipo, que otra vez estuvo cerca de los puestos de descenso El club fue intervenido por el Estado y puesto a cargo de una administración temporal (situación que sigue hasta hoy, aunque en la actualidad Alianza está mucho más ordenado en lo administrativo).

El 2013 tuvo como noticia positiva de la aparición de Yordi Reyna, pero Alianza no trascendió más allá de clasificar a la Sudamericana. El 2014 ganó el Torneo del Inca, liego de vencer en una final dramática a San Martín, hizo un mal Apertura pero un Clausura muy aceptable, aunque perdió la definición en un partido extra contra Sporting Cristal, quien lo derrotó 1-0 en Arequipa.

El 2015 no pudo empezar peor: goleados por Huracán en casa y con un escándalo en la que se vieron envueltos Christian Cueva y Miguel Araujo. Tras perder el Torneo del Inca con César Vallejo, hizo una mala campaña. En el 2016 fue la misma historia, un torneo sin mayores luces que no pasará a la historia del club.

Alianza campeón 2017: la gloria está de vuelta

“Dicen que el buen aliancista, de niño sabe querer, a su país y a sus padres, de niño sabe querer, pero si es aliancista, no cabe duda en su ser, su gran amor es Alianza”, es la letra de Salsa Íntima. Y sin dudas lo escrito anteriormente fue duro para los actuales hinchas de Alianza Lima y los millennials, muchos de los cuales no habían visto campeón a su equipo.

Los jugadores de Alianza Lima celebran el título del año 2017.

Pero en el 2017 llegó al club Pablo Bengoechea, exjugador uruguayo y que había sido DT de la selección tras ser asistente de Sergio Markarián. Él llegó con una filosofía de juego distinta a la historia de Alianza Lima, descrita hasta aquí. Su juego, de pelotazos, centros y cabezazos hizo que la prensa y muchos hinchas criticaran ese estilo.

Pero lo incuestionable fueron los resultados. Ganó 3 de los 4 clásicos a Universitario y ambos duelos a Sporting Cristal. El Apertura lo obtuvo tras empatar 0-0 en Cutervo contra Comerciantes Unidos (en la penúltima fecha tuvo un partido electrizante contra San Martín, a quien le ganó 3-2).

El Clausura, al igual que el primer torneo del año, lo peleó fecha a fecha con Real Garcilaso. El 3 de diciembre, ante un estadio de Matute que explotaba de júbilo, Alianza se proclamó campeón nacional ganándole por 2-0 a Comerciantes Unidos con dos goles del uruguayo Gabriel Leyes, que sin haber destacado, puso su nombre con esto en la historia del club.

Los últimos años y la actualidad

Las últimas temporadas (2018 y 2019) dieron como saldo el subcampeonato, aunque con campañas muy distintas. El 2018 Alianza tuvo el mismo juego poco vistoso, llegó a la final tras eliminar a Melgar con una polémica arbitral, pero cayó goleado en ambas finales ante Sporting Cristal por 4-1 y 3-0.

Para el 2019, Alianza Lima contrató a Miguel Russo como DT, pero sin mayor éxito, por lo que para la segunda mitad del año volvió Pablo Bengoechea. La labor del uruguayo los llevó a ganar el Clausura, tras vencer 3-2 a Unión Comercio, relegando a Universitario al segundo lugar.

En los play off, el juego defensivo dio buenos resultados para cobrarse revancha contra Cristal, a quien eliminó con un global de 2-1. Aunque contra Binacional la suerte no fue estuvo de su lado. Una goleada en contra 4-1 en Juliaca lo obligaba a golear en Matute, algo que no ocurrió, resultando el 2-0 insuficiente para dar una nueva vuelta olímpica.

En el 2020 Alianza tiene por objetivo ganar la estrella 24 en su palmarés y poder hacer una buena Copa Libertadores. Para eso se reforzó con importantes jugadores como Alberto Rodríguez, Carlos Ascues, Jean Deza, ‘Beto’ Da Silva, Luis Aguiar, entre otros.

Alianza Lima: más que un equipo de fútbol

Una historia tan rica y extensa, en la que mencionamos identificación con una celebración religiosa y canciones en su honor, hacen que Alianza Lima no sea un club más en el Perú y el mundo, sino una institución arraigada en lo más profundo de la idiosincrasia de los peruanos.

Si mencionamos a las canciones, muchas fueron inspiraciones de importantes compositores peruanos como Felipe Pinglo y Augusto Polo Campos. Entre los intérpretes mencionaremos a Arturo 'Zambo’ Cavero, Óscar Avilés, Lucha Reyes, Pepe Vázquez. E incluso el famoso salsero panameño Rubén Blades, se identificó con Alianza Lima y realizó un concierto con la blanquiazul puesta.

Lorenzo Palacios Quispe, o simplemente ‘Chacalón’, el máximo exponente de la música chicha, era un acérrimo hincha de Alianza Lima, mencionado al club en algunas de sus canciones. Y es que si decían que “cuando Chacalón canta los cerros bajan”, un hombre tan querido por el pueblo tenía que ser del equipo del pueblo.

En cuanto a la gastronomía, Alianza se relaciona a la mazamorra morada, tradicional postre peruano. Esto en la relación de este alimento con el Señor de Los Milagros, al cual el club le rinde devoción como ya mencionamos.

Muchas de las calles de La Victoria en la actualidad son verdaderos murales en honor a Alianza Lima. Podemos mencionar como ejemplo a la conocida “Esquina de los amargos”, donde incluso alguna vez han ido jugadores a celebrar triunfos o compartir momentos con la hinchada.

Uno de los murales en la Esquina de los Amargos.

Y para seguir hablando de Alianza Lima harían falta más páginas. En conclusión, el hecho que el aniversario del club sea un 15 de febrero, un día después del amor puede ser un simbolismo para sus millones de hinchas, pues como muchos de ellos dicen: “El 14 es el día del amor, y el 15 el día del verdadero amor” y como dice otra de las canciones “siento en el pecho una necesidad, una pasión que me hace delirar, Alianza Lima es mi gran amor”.