Partidos de HOY viernes 14 de febrero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de México, Perú, España, Inglaterra, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirla minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Viernes 14 de febrero de 2020

No dejes de seguir los enfrentamientos de las mejores ligas del mundo con la transmisión de La República Deportes. En la jornada de hoy, viernes 14 de febrero de 2020, emocionantes encuentros como el Morelia vs Tijuana, Cienciano vs Deportivo Llacuabamba y César Vallejo vs Binacional. Además, el impresionante Valencia vs Atlético Madrid, entre otros.

Partidos de hoy: Liga MX 2020

20:00 Atlético San Luis vs León

22:00 Morelia vs Tijuana

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

15:00 Cienciano vs Deportivo Llacuabamba

20:00 César Vallejo vs Binacional

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17:00 Vélez Sarsfield vs Godoy Cruz

17:00 Patronato vs Unión Santa Fe

19:10 Colón vs Racing Club

Partidos de hoy: La Liga

15:00 Valencia vs Atlético Madrid

Partidos de hoy: Premier League

15:00 Wolverhampton Wanderers vs Leicester City

Partidos de hoy: Bundesliga

14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Partidos de hoy, viernes 14 de febrero de 2020

Francia - Ligue 1

14:45 Monaco vs Montpellier

Chile - Primera División

19:00 Unión La Calera vs La Serena

Portugal - Primeira Liga

15:30 Vitória Setúbal vs Gil Vicente

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: viernes 14 de febrero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, viernes 14 de febrero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports