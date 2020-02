Durante los últimos meses se especulaba que Paolo Guerrero dejaría Brasil para mudarse a Argentina, específicamente a Boca Juniors; sin embargo, el mismo Inter de Porto Alegre se encargó de esparcir esos rumores.

A través de sus redes sociales, Internacional de Brasil informó que el delantero y capitán de la Selección Peruana, renovó contrato con ellos hasta finales de 2021.

“Goles: ok. Asistencias: ok. Contrato: ok. Renovación: ok. Guerrero es un Colorado hasta finales del 2021”, publicó en su cuenta de Twitter el popular cuadro de Brasil, junto a una fotografía donde se puede ver a Paolo Guerrero pateando un balón y el sello de “¡Contrato renovado!”.

Inter de Porto Alegre enfrentará a su eterno rival, Gremio, por la semifinal de la primera fase del Campeonato Gaúcho este sábado 15 de febrero a las 2:30 (hora peruana) en el estadio Beira Rio y la presencia del ‘Depredador’ está más que confirmada.

Paolo Guerrero no va más en Boca Juniors

Los medios deportivos argentinos daban por hecho la contratación del delantero peruano para Boca Juniors, incluso revelaron que el propio Miguel Ángel Russo se había puesto en contacto con él, así como el vicepresidente Juan Román Riquelme.

Sin embargo, con esta renovación, se esfuma el sueño de ver al peruano vestir la camiseta Xeneize, pues en más de una oportunidad, el ‘Depredador’ ha declarado que le gustaría retirarse en su club Alianza Lima, junto a Jefferson Farfán, en el 2022.