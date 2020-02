NBA All Star 2020 EN VIVO ONLINE Team Lebron vs. Team Giannis EN DIRECTO | Team Lebron vs. Team Giannis | LIVE STREAMING | Se enfrentan este domingo 16 de febrero a las 10:00 p.m (hora de Perú), cotejo que corresponda a la NBA All Star 2020.

Sigue el minuto a minuto del NBA All Star 2020 a través de La República Deportes para saber las mejores jugadas y todos los puntos por el apasionante evento de básquet.

Los astros LeBron James, de Los Angeles Lakers, y el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, eligieron sus respectivos equipos para el NBA All Star 2020.

Por segundo año consecutivo, LeBron y el actual Jugador Más Valioso de la NBA, Antetokounmpo, como capitanes de los dos equipos de la NBA All Star, eligieron sus listas de jugadores seleccionados para el partido por votos de los fanáticos y entrenadores de la NBA.

LeBron sabe lo valioso que es Anthony Davis, por lo que hizo que su compañero de equipo de los Lakers fuera su primera selección en el draft para el NBA All Star.

NBA All Star: Team Giannis

Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors), Joel Embiid (Sixers), Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76ers), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) y Bam Adebayo (Heat).

NBA All Star: Team LeBron

Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks) y James Harden (Rockets), Russell Westbrook (Rockets), Damian Lillard (Blazers), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) y Brandon Ingram (Pelicans).

NBA All Star: Calendario del evento

- Viernes 14 de febrero 9:00 p.m. Duelo de novados y partido de famosos vía ESPN.

- Sábado 15 de febrero 10:00 p.m. Noche de concursos vía ESPN.

- Domingo 16 de febrero: 10:00 p.m. All Star Game vía ESPN.

NBA All Star: Torneo de habilidades

Mike Conley (Grizzlies), Luka Doncic (Mavericks), Jayson Tatum (Celtics), Trae Young (Hawks), De’Aaron Fox (Sacramento), Nikola Jokic (Nuggets), Kyle Kuzma ( Lakers) y Nikola Vucevic (Orlando), serán los participantes de los apasionantes retos.

NBA All Star: Duelo de famosos

NBA All Star Equipo A: Bad Bunny, Common, Jidenna, Jon Batiste, Alex Moffat, Hannibal Buress, José Andrés, Famous Los, Chelsea Gray y Quentin Richardson. Entrenador: Stephen A. Smith

NBA All Star Equipo B: Quavo, Chance The Rapper, Taylor Bennett , Anthony Adams, Katelyn Ohashi, Marc Lasry, Ronnie 2K, los LaRoyce Hawkin, Lil Rel Howery, A’ja Wilson y Darius Miles. Entrenador: Michael Wilbon