Universitario cayó derrotado ante Cerro Porteño (1-0) y se despidió de la Copa Libertadores 2020. Sin embargo, hubo un par de jugadas en el minuto 85′ que despertaron dudas en más de un hincha crema y que pudo cambiar el rumbo del partido.

Tras un corner a favor de Universitario de Deportes, el balón le cayó en la mano a un jugador de Cerro Porteño; segundos después, Jonathan Dos Santos fue trabado en el área y acto seguido, pasó lo mismo con Alejandro Hohberg. El árbitro decidió no pitar nada y que siga el juego.

Ante esta jugada, el futbolista de Sport Huancayo Marcio Valverde usó sus redes sociales para criticar la polémica jugada: “No tenemos peso a nivel internacional. Dos penales no nos cobran a los peruanos, qué c....”.

Marcio Valverde despotricó contra arbitraje en contra de Universitario. | Foto: Twitter

Como se recuerda, un día antes, Sport Huancayo jugó contra Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana. A pesar que el ‘Rojo Matador’ sacó un valioso empate 1-1 en condición de visita, no le cobraron un claro penal a su favor, tras una falta en contra de Peña.

Sport Huancayo aún mantiene sus chances invictas de pasar a la siguiente ronda en la Copa Sudamericana, pues jugará de local en la Incontrastable, en el partido de vuelta. Los dirigidos por Wilmar Valencia tienen la ventaja, pues anotaron un gol de visita.

Mira las polémicas jugadas que no cobraron a favor de Universitario

Por otro lado, a Universitario de Deportes solo le queda centrarse en la Liga 1 Movistar 2020, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2020 por Cerro Porteño. En el duelo de ida empataron 1-1, mientras que en Paraguay, cayeron por 1-0.