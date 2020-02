Universitario de Deportes quedó fuera de la Copa Libertadores 2020, luego de caer por 1-0 frente a Cerro Porteño (global: 2-1 a favor de los paraguayos). El director técnico de los ‘cremas’, Gregorio Pérez, asumió la responsabilidad de la eliminación y aseguró que sus dirigidos están para grandes cosas en el futuro.

“El responsable de esto soy yo, no me gusta echarle la culpa a nadie ni públicamente estar manifestando qué futbolista tuvo un buen rendimiento y quién no. Eso no lo hago nunca”, subrayó en primera instancia Gregorio Pérez al llegar a la capital.

El estratega uruguayo también aseveró que cree mucho en su plantel y que ahora se centrarán en el campeonato local.

“Yo creo mucho en este grupo, que no es amplio y lo saben, para lograr el objetivo que nos hemos trazado. Realmente tenemos una gran amargura más allá de que tenemos que vivir la realidad y esto continúa”, agregó Gregorio Pérez.

“Nosotros desde que llegamos siempre hemos manifestado que la prioridad era el torneo local y no es una excusa por la eliminación. Ahora hay que pensar en lo que viene, esto lamentablemente ya no tiene arreglo, era una ilusión muy grande pero hay que ser realistas y cambiar el chip”, acotó Pérez en el aeropuerto Jorge Chávez.

Universitario visitará este sábado 15 de febrero a su par de Carlos Stein en el estadio ‘Francisco Mendoza Pizarro’ de Lambayeque a partir de las 3:00 de la tarde.