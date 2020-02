Universitario de Deportes le dijo adiós al sueño de la Copa Libertadores 2020 tras caer ante Cerro Porteño por la mínima diferencia en la ‘Nueva Olla’, Asunción.

Pese a que los merengues cayeron en Paraguay, más de un hincha salió a agradecer al plantel por haber dejado el alma en la cancha y luchar todas las pelotas como si fuera la última. Incluso, resaltaron que lograron arrinconar al equipo rival en su cancha durante más de 20 minutos.

Al día siguiente del encuentro, la delegación de Universitario de Deportes arribó a Lima y, a diferencia de Sporting Cristal, fueron recibidos entre decenas de hinchas, quienes les pedían fotos, autógrafos y más. Sin duda alguna, se vivió un agradable momento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“El responsable de esto soy yo, no me gusta echarle la culpa a nadie ni públicamente estar manifestando qué futbolista tuvo un buen rendimiento y quién no. Eso no lo hago nunca. A veces, los rendimientos de algunos no pueden ser, pero también los rivales juegan y nos tratan de neutralizar”, expresó Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes.

José Carvallo sobre eliminación de la 'U'

“Estamos muy tristes por la eliminación, queríamos seguir avanzando y no se pudo. Igual me deja tranquilo el rendimiento, el esfuerzo, el sacrificio de mis compañeros. Estoy orgulloso de ellos. Esperemos el próximo año estar en la fase de grupos”, fueron las palabras del arquero merengue.