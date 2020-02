Gonzalo Núñez se mostró irrespetuoso con hinchas de Cristal: “Para los cinco gatos que van a ir”

La goleada que recibió la semana pasada Sporting Cristal a manos del Barcelona SC en Guayaquil hizo que los hinchas del cuadro rimense expresen toda su molestia hacia el equipo de Manuel Barreto. En ese sentido, el periodista Gonzalo Núñez afirmó que el Estadio Nacional tendrá poca presencia de simpatizantes.

En el programa Exitosa Deportes, el polémico conductor tuvo una discusión con Alexandra Hörler, quien lo criticó por haberse referido despectivamente al hincha de Sporting Cristal y afirmar que el partido tendrá poco público.

Gonzalo Núñez arremete contra hinchas de Sporting Cristal

“Para los cinco gatos que van a ir el jueves, porque no irá nadie irá al partido. ¿Quién va a ir? Te aseguro que no van más de 4 mil personas”, manifestó Gonzalo Núñez con mucho convencimiento en la previa del Sporting Cristal vs. Barcelona SC.

La respuesta de su compañera Alexandra Hörler no se hizo esperar y pidió respeto hacia el fanático ‘celeste’, ya que consideró al club como una de las instituciones más grandes del Perú.

“Primero respeto a Sporting Cristal y a su hinchada, no se puede salir a decir que van a ir cuatro gatos cuando estás hablando de uno de los equipos más grandes del Perú. Independientemente del resultado, uno tiene que respetar al equipo y a la hinchada”, expresó la conductora.

Los comentarios que dijo Gonzalo Núñez en su programa generaron la indignación de los hinchas de Sporting Cristal, quienes expresaron su molestia, en redes sociales, hacia el periodista y afirmaron que acompañarán a su equipo en las buenas y en las malas.

