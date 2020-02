Blackburn, exjugador de Cristal, cometió garrafal error en penal que pudo clasificar a The Strongest

Cuando la afición de Sporting Cristal escucha el nombre de Rolando Blackburn manifiestan recuerdos no tan gratos de la temporada 2017. A partir del The Strongest vs. Atlético Tucumán de la reciente jornada, hinchas bolivianos podrían pasar por algo similar.

Y es que el delantero panameño fue protagonista de la eliminación de la Copa Libertadores del The Strongest al cometer grave error cuando se disponía a ejecutar un penal que pudo servir para el equipo negriamarillo continúe en competencia.

El equipo que pasaría a la fase 3 de la Copa Libertadores se definiría vía penales gracias al marcador igualitario en los partidos de ida y vuelta 2-2, en el cual el plantel boliviano quedó afectado.

El exjugador de Sporting Cristal era el quinto encargado en patear el balón desde los doce pasos, lo cual hubiese significado la victoria del The Strongest, sin embargo, una mala decisión impidió que los del altiplano salgan de Argentina con el triunfo.

La intención de Rolando Blackburn fue lucirse con un salto después de “picar” mientras se acercaba a disparar; sin embargo, su remate fue predecible para el portero Cristian Lucchetti de Atlético de Tucumán.

El delantero panameño de 30 años, popularmente conocido como Toro, fue duramente criticado por hinchas y por la prensa boliviana, que lo consideraron como uno de los penales peores pateados en el año.