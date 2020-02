Piloto nacional Daniel Jo regresa por el bicampeonato en los “Piques Legales”

El piloto nacional Daniel Jo buscará el bicampeonato este 2020 en los “Piques Legales” que se inician el domingo 16 de febrero en el Autódromo de la Chutana, luego de obtener el primer lugar en el 2018, en la categoría 7 segundos.

Jo confía en batir su propio récord de 167 puntos, el más alto puntaje logrado por un piloto en esta categoría automovilística, siempre acompañado por su automóvil Nissan GT-R, mundialmente conocido como “Godzilla”, con una potencia de 1000 caballos de fuerza.

En el 2019, el destacado piloto no participó en la competencia por motivos académicos. “Decidí dedicarme a culminar mis proyectos académicos, es así que obtuve mi segundo título de Master Internacional. Me apasiona el automovilismo y por respeto a mi Team Autoexpress decidí no participar ese año porque sabía que no podría brindar toda mi capacidad de concentración”, afirma Jo.

Durante los años que viene compitiendo en los “Piques Legales”, Daniel Jo, piloto Liqui Moly, ha logrado ser uno de los más rápidos y reconocidos en su categoría y este 2020 espera mejorar sus tiempos. “He aceptado la propuesta del Team Autoexpress para regresar este año a las pistas y espero bajar mis tiempos a 7 flat y así romper mi propio récord” precisó.

Este año, el Campeonato Nacional de “Piques Legales” espera la participación de más de 100 pilotos, que en sus diferentes categorías lucharán por obtener un lugar en el podio.