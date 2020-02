Alianza Lima: Pablo Bengoechea y Gustavo Zevallos podrían ser sancionados por la FPF

La final del año pasado entre Alianza Lima y Deportivo Binacional sigue dando que hablar. Y es que luego de dos meses, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió abrir una investigación contra Pablo Bengoechea y Gustavo Zevallos por tener duras declaraciones tras el partido que se jugó en Juliaca.

El gerente deportivo y el técnico de Alianza Lima arremetieron contra el VAR —tras ser la primera vez que se usó en la historia del fútbol peruano— y contra el árbitro Michael Espinoza porque este último expulsó a Anthony Rosell, quien le dio un inoportuno pisotón a un rival.

Palabras de Pablo Bengoechea tras la primera final entre Alianza Lima y Binacional

“El VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, se lo dije a los dirigentes de Alianza Lima. No me sorprende nada. Ya les dije a los chicos en el camarín que esta serie está perdida. Tal vez se corta el Internet en Matute y no hay VAR. Tal vez así tengamos más chance”, manifestó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

Gustavo Zevallos perdió los papeles tras la primera final entre Alianza Lima y Binacional

Asimismo, tras la final de ida en Juliaca, el directivo blanquiazul esperó al réferi en el túnel del estadio para expresarle su molestar y resaltarle lo mal que había dirigido.

La investigación de la FPF

Estos hechos hicieron que en las últimas horas la Comisión de Justicia de la FPF decida citar a Pablo Bengoechea y Gustavo Zevallos, quienes deberán explicar el motivo de sus palabras. No obstante, Renzo Gayoso, jefe de equipo de Alianza Lima, también fue llamado para declarar.

En el caso de que se oficialice la sanción por parte del ente deportivo, el técnico de Alianza Lima podría estar más de una fecha sin dirigir a su equipo, que en lo que va de la Liga 1 Movistar solo ha sumado un punto.