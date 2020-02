El Estadio Nacional podría dejar de albergar cualquier tipo de evento por no contar con el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones). La semana pasada se suspendió un concierto y de no encontrar solución, Cristal tendría que jugar a puertas cerradas mañana ante Barcelona de Guayaquil, pues aún no recibe garantías para jugar por la Copa Libertadores en dicho escenario.

Quien también se vería perjudicada es la selección nacional, pues corre el riesgo de que la Bicolor no pueda jugar ante Brasil por el inicio de las eliminatorias a Qatar el 31 de marzo en el tradicional coloso.

La Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) decidirá en las próximas horas darle la opción a los rimenses de jugar en el Nacional pese a la irregularidad. Esto podría darse por la falta de tiempo que tiene Cristal para buscar otro estadio, y tendría que hacerlo a puertas cerradas. Quien no tendría esa posibilidad es la Bicolor.

Desde el IPD informaron que ya iniciaron los trámites para contar con dicho certificado y que solo esperan la respuesta de la municipalidad. Por su parte, desde la Videna aseguraron que manejan dos alternativas para el inicio de las eliminatorias.

“Haremos todos los esfuerzos para que el partido entre Perú y Brasil se realice en el Estadio Nacional. Nos hemos enterado del problema ya hace un tiempo. Otras opciones son el Monumental y Matute, pero no quisiera adelantar opiniones. No creo que el profesor Gareca se haga problema siempre y cuando la cancha esté en buenas condiciones, pero nuestra prioridad es el Nacional”, señaló Antonio García Pye, gerente de selecciones.

Sabía que...

¿Una opción? Trascendió que el Instituto Peruano del Deporte intentaría levantar ‘políticamente’ las observaciones del Nacional para que se lleve a cabo el encuentro entre la selección nacional y Brasil, partido programado para el 31 de marzo a las 9:15 p.m.