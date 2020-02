Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO HOY miércoles 12 de febrero en el Estadio Monumental José Fierro por el choque de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores 2020. La transmisión va ONLINE GRATIS a partir de las 7.30 p.m. (hora peruana) por Fox Sports, beIN Sports y DAZN, e incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

En la altura de La Paz, el equipo boliviano tomó una ventaja de 2-0 que intentará hacer valer en este desquite, para lo cual el ‘Decano’ tucumano necesita ganar por idéntico resultado para forzar la definición por penales, y por tres goles para avanzar de manera directa en el torneo internacional.

Atlético Tucumán ronda la mitad de la tabla en la Superliga Argentina, en la duodécima posición, muy lejos del puntero River Plate e incluso de las zonas de clasificación a las copas del año próximo, aunque sin problemas con el descenso.

En medio de una campaña irregular, el cuadro tucumano acumula seis partidos sin triunfos luego de cinco victorias en fila. El sábado pasado cayó 2-0 en su visita a Boca Juniors, al que puso en aprietos en algunos pasajes del encuentro, pero en el que también mostró pocas variantes ofensivas, un factor que necesitará mejorar de cara al miércoles.

“Necesitamos convertir todo lo que generamos y por eso vamos a poner en cancha un equipo con mucho gol. Los equipos suelen pasar por rachas como la nuestra, pero en algún momento va a entrar una, y después van a entrar todas”, expresó Ricardo Zielinski, entrenador de Atlético Tucumán.

Del otro lado, The Strongest empezó muy mal el año. Con apenas un triunfo y tres derrotas en el Torneo Apertura boliviano, incluida la caída del fin de semana pasado 1-0 frente a Jorge Wilstermann, que acrecentó las críticas sobre el entrenador Mauricio Soria, cuyo futuro podría complicarse en caso de quedar al margen de la Libertadores.

“Si logramos convertir un gol se les va a complicar bastante”, destacó Marvin Bejarano, que al mismo tiempo reconoció que Atlético Tucumán “es un equipo ordenado y que aprovecha mucho las equivocaciones del adversario”.

El ganador de esta serie enfrentará en la tercera fase al vencedor de la llave que sostienen Independiente Medellín y Deportivo Táchira, serie casi definida en favor de los colombianos, que golearon por 4-0 en el encuentro de ida.

Con información de AFP

Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO: posibles alineaciones del partido por la Copa Libertadores 2020

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Yonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Augusto Lotti o Leonardo Heredia; Javier Toledo y Cristian Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

The Strongest: Daniel Vaca; Gonzalo Godoy, Gabriel Valverde, Gonzalo Castillo y Saúl Torres; Diego Wayar, Raúl Castro o Carlos Añez, Jair Reinoso o Ramiro Vaca y Marvin Bejarano; Harold Reina y Rolando Blackburn. DT: Mauricio Soria.

Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido por Copa Libertadores 2020?

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 4.30 p.m. (PT)

Atlético Tucumán vs. The Strongest en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 p.m.

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 p.m.

Atlético Tucumán vs. The Strongest en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.30 a.m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver el Atlético Tucumán vs. The Strongest LIVE STREAMING por Copa Libertadores 2020?

Los canales dónde se podrá ver el Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO por la fase 2 de la Copa Libertadores 2020 son los siguientes:

FOX SPORTS PERÚ

DirecTV Sports► 604 (SD) y 1604 (HD)

Movistar TV► 501 (SD) y 744 (HD)

Claro TV ► 61 (SD) y 520 (HD

Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido por Copa Libertadores 2020?

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Ecuador: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Alemania: DAZN

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Italia: DAZN

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Atlético Tucumán vs. The Strongest en Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido por Copa Libertadores 2020? | Mapa

El lugar donde se disputará el Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO por la primera fecha de la Liga 1 es en el Estadio Monumental José Fierro de Tucumán, Argentina.

Atlético Tucumán vs. The Strongest EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido por Copa Libertadores 2020?

