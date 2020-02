Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de la Copa del Rey

Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | se miden este miércoles 12 de febrero por las semifinales de la Copa del Rey, a partir de las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio San Mamés, vía DirecTV Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este partido, La República Deportes te llevará la transmisión minuto a minuto con todas las jugadas, goles, incidencias y el resumen más completo del encuentro al finalizar los novena minutos.

Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO: antesala del partido

Athletic Club, dirigido por Gaizka Garitano, por componente histórico y teórica superioridad, parte con el cartel de favorito en esta semifinal de Copa del Rey, aunque eliminatoria tras eliminatoria este torneo del k.o. se ha encargado de contradecir a los pronósticos.

Tanto el técnico como los jugadores lo saben. Han pasado por apuros para progresar ante rivales de menor categoría y han revertido las previsiones para llegar hasta aquí. Por ello, la concentración será máxima en busca de ese sueño de estar de nuevo en la lucha por el campeonato. El Athletic es el segundo club en el historial con más títulos pero no lo gana desde 1984.

El Granada, que solamente ha jugado a lo largo de su historia la final de 1959, lleva más de cincuenta años sin alcanzar esta ronda en el torneo. Esta campaña, bajo la acertada batuta de un técnico joven como Diego Martínez, ha sido la revelación de la primera mitad de LaLiga Santander y en la Copa ha progresado con apuros ante L’Hospitalet (2-3 en la prórroga), Tamaraceite (0-1), Badalona (1-3 en la prórroga), Badajoz (2-3 en la prórroga) y Valencia (2-1), el defensor de la corona.

Esta capacidad de sufrimiento le hace si cabe más peligroso en este compromiso en San Mamés, donde sucumbió por 2-0 en el enfrentamiento liguero de la presente temporada. Raúl García, de penalti, y Yuri Berchiche, dos fijos en el esquema titular de Garitano, firmaron los goles.

Salimos de 🛫 viaje con la maleta 🧳 llena de ilusión y los bolsillos repletos de cariño ❤️🤍 de nuestra afición. Comienza la cuenta atrás.



¡Vaaamossss #Granada!#ContigoAlFinDelMundo #EternaLucha #CopadelRey pic.twitter.com/bhBdOGRlLM — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) February 11, 2020

El mismo resultado se registró en la semifinal de 1969, en la que pasó el Athletic, que luego se proclamó campeón ante el Elche.

Con información de EFE.

Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO: posibles alineaciones

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Muniaín, Unai López; Williams, Raúl García e Ibai Gómez.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Duarte, Neva; Herrera, Gonalons, Eteki; Puertas, Carlos y Machís.

Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO: ¿A qué hora juegan por semifinales de Copa del Rey?

- Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO en México: 2:00 p.m.

- Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

- Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO en Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C): 3:00 p.m.

- Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO en Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

- Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

- Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO en España: 9:00 p.m.

Athletic Bilbao vs. Granada EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por semifinales de Copa del rey?

- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- China: PPTV Sport China

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- El Salvador: Sky HD

- Alemania: DAZN

- Italia: RAI Play, RAI Due

- Japón: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

- Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV3

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

- España: DAZN, Cuatro

- Suiza: DAZN

- Estados Unidos: ESPN +

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes