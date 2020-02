Alianza Lima anunció este miércoles a su último fichaje para afrontar la temporada 2020. El objetivo es salir campeones nacionales y realizar una buena Copa Libertadores. Para ello, el club blanquiazul oficializó la llegada del delantero peruano Beto Da Silva, quien tendrá un contrato de tres años.

Beto Da Silva, quien realizó divisiones menores en Sporting Cristal y debutó en el 2013 en el primer equipo, vuelve al Perú después de cinco años en los que militó en clubes de Europa y América. Sin embargo, las lesiones lo acompañaron y su falta de continuidad se vio reflejada en su productividad goleadora.

Pero, el fútbol le da una nueva oportunidad a Beto Da Silva en Alianza Lima, donde buscará dejar atrás las duras lesiones del pasado y tratará de ganarse un lugar en el equipo titular de Pablo Bengoechea.

La publicación de Alianza Lima en Instagram tras el fichaje de Beto da Silva.

Tras oficializar el fichaje de Beto Da Silva como el último refuerzo para la temporada 2020, los hinchas le dieron una dura bienvenida en Instagram al jugador de 23 años, que llega procedente del Deportivo La Coruña de la Segunda División de España.

La reacción de los hinchas de Alianza Lima tras el fichaje de Beto da Silva.

“Ojalá no se rompa”, “¿Para qué sirve?, tiene años jugando y solo 3 goles en partidos de práctica (sic)”, “Este señor Beto hasta ahora se ha paseado de banquero en varios equipos, no ha figurado como crack en ninguno”, “Un delantero más, ojalá que Bengoechea lo pruebe y no lo tenga en banca”, fueron algunos de los mensajes de los hinchas íntimos sobre Beto Da Silva.

Beto Da Silva debutó en Sporting Cristal y dio el salto al PSV Eindhoven donde jugó en la filial. Posteriormente, fichó por Gremio y luego pasó por Argentinos Juniors, Tigres, Lobos BUAP y Deportivo La Coruña.