Ricardo Gareca está hoy de cumpleaños. A sus 62 años, el ‘Flaco’ -o como aquí fue rebautizado, el 'Tigre’ Gareca- ha pasado por altibajos en su vida: desde sus inicios como futbolista en Boca Juniors y su salida de la nómina para jugar un Mundial, hasta su paso como entrenador y su revancha personal y profesional con el balompié mundial.

En esta nota, conoce los momentos que marcaron la vida del entrenador que confió en el jugador peruano y nos devolvió a la Copa Mundial de fútbol después de 36 larguísimos años.

Ricardo Gareca joven

Ricardo Alberto Gareca nació en 1958 en el barrio de Tapiales, en la provincia de Buenos Aires. De chico jugaba de arquero, por lo flaco y largo de su contextura, sin embargo él tenía el gusto por andar con el balón al pie y anotar.

En una entrevista reveló que su afición era jugar al fútbol con los amigos. “Me crié en la calle. Llegaba del colegio y me iba a jugar a la pelota”, indicó.

Gareca: su debut como jugador

El joven Ricardo Gareca hizo las categorías inferiores en Boca Juniors. Pese a que era hincha de Vélez Sarsfield, su padre lo inscribió en el club ‘xeneize’.

En 1978, a los 20 años, Gareca debutó con la camiseta azul y oro de Boca. Sin embargo, la intermitencia de su juego (3 goles en 15 partidos) hicieron que en 1981 fuera prestado a Sarmiento de Junín.

En Sarmiento mejoró su relación con el arco, ya que de 33 partidos anotó en 13 oportunidades. Esto derivó en que vuelva a Boca ese mismo año y, a punta de goles, se ganó a 'la 12′.

Gareca: el paso de Boca a River

Ricardo Gareca tuvo su segunda oportunidad en Boca Juniors desde 1981 hasta 1984, donde convirtió 62 ‘tantos’ en 114 partidos. Una barbaridad de goles que le permitieron ganarse el amor acérrimo de la hinchada ‘xeneize’ junto a su tándem de cancha y de la vida, Oscar ‘el cabezón’ Ruggeri.

Sin embargo, todo cambió cuando le llegó una tentadora oferta de la vereda de al frente. En enero de 1985 los Futbolistas Argentinos Agremiados decidieron iniciar una huelga indefinida y en Boca, Gareca y Ruggeri exigían su liberación debido a la falta de pagos.

Ahí apareció River Plate, que estaba en una mejor posición económica, y decidió fichar a ambos jugadores: Gareca y Ruggeri. Automáticamente ambos pasaron del amor al odio, incluso algunos hinchas desenfrenados intentaron ‘tomar represalias’ por su ‘traición’.

Finalmente Ricardo Gareca solo jugó 12 partidos y marcó 4 goles con la camiseta de River, que pensó en prestarlo al América de Cali.

Gareca: América de Cali y la Copa Libertadores

En Colombia, Ricardo Gareca se cansó de hacer goles para el América de Cali. El ‘Flaco’ jugó para los ‘diablos rojos’ por cuatro años, de 1985 a 1989, donde se ganó el amor de su hinchada y también el odio de sus contrincantes. Incluso también de personas ajenas al fútbol, como Pablo Escobar -hincha a muerte del Atlético Nacional de Medellín-.

A nivel local, Gareca ganó dos veces el torneo de Primera División (1985 y 1986); pero la mente del club estaba metida también en tocar la gloria continental: la Copa Libertadores. América de Cali, con Ricardo Gareca al frente, llegó tres veces a la final de la Libertadores de manera consecutiva: en 1985, 1986 y 1987.

En la primera final perdió ante Argentinos Juniors. Ambos ganaron 1-0 sus respectivos partidos de local, por lo que tuvieron que definir al campeón en un partido de desempate que se jugó en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay. Acabó empatado 1-1 y 5-4 en la tanda de penales a favor del equipo argentino.

En la segunda final perdió nuevamente ante un club de Argentina, pero esta vez era un viejo conocido del ‘Flaco’: River Plate. En la primera final, en Colombia, River ganó 2-1 contra todo pronóstico. En la vuelta, la ‘Franja’ ganó 1-0 y sepultó la segunda opción de alzarse con la gloria.

En la tercera y última vez de una final continental para Gareca, el rivel fue Peñarol de Uruguay. En la ida ganó América (2-0) y en la vuelta ganó Peñarol (2-1), por lo que se tuvo que jugar -otra vez- un partido de desempate. Esta vez fue en el estadio Nacional de Chile, que terminó con victoria 1-0 para los uruguayos.

Gareca: afuera de México 86

La gran cantidad de goles que anotó Ricardo Gareca, sumado a su recordado paso por Boca, hicieron que el 'Tigre’ represente varias veces a la Selección Argentina. Jugó desde 1981 en 20 partidos y marcó 6 goles.

Su paso por Colombia, aunque exitoso, era complicado para el entrenador Carlos Bilardo debido a que no le permitía monitorear personalmente el desempeño del jugador. Para las eliminatorias rumbo a México 1986, Gareca no fue tomado en cuenta con regularidad durante el proceso. Sin embargo, tuvo una oportunidad para el duelo final ante Perú.

Contra todo lo pensado, Ricardo anotó el gol con el que Argentina empató 2-2 ante nuestra selección y clasificó directamente al Mundial -y que a la postre ganaría-. El ‘Flaco’ era el hombre más feliz del mundo por haberle dado ese regalo a su país.

Pese a ello, Bilardo decidió no convocarlo para viajar a México, lo que significó “el golpe más duro de su vida” según sus propias palabras. “Cuando terminaron las eliminatorias del 86, la verdad es que yo no estaba en un buen nivel, perdí la titularidad con Bilardo. No estaba bien anímicamente, tenía expectativas muy importantes en la Selección y no se me cumplieron, fue un golpe muy duro no ir al Mundial”.

Gareca: Universitario de Deportes

Gareca dejó de ser entrenador en 1994 para dirigir al año siguiente. Pasó por distintos clubes de la Argentina, con distintos resultados: algunos tan exitosos como en Talleres de Córdoba, y otros tan poco trascendentes como ante Independiente.

Tras afrontar momentos complicados en su carrera como DT, en 2007 llegó la oportunidad de dirigir en el Perú por primera vez. El club que quería sus servicios fue Universitario de Deportes, que tampoco la pasaba bien -que no campeonaba desde el año 2000-.

El paso de Gareca en la 'U’ dejó una marca indeleble en el club, y viceversa. En 2008 logró enganchar a la hinchada y al equipo para salir campeón del Torneo Apertura, estando invicto 15 fechas.

Pese a que no terminó siendo campeón nacional, ese pequeño título representó el primero después de casi 10 años en su carrera (Copa Conmebol con Talleres de Córdoba, en 1999).

Gareca: Selección Peruana y el Mundial Rusia 2018

Luego de haber dirigido con éxito a Vélez Sarsfield por cuatro años (2009 - 2013), y tras una pequeña mala temporada en Brasil con Palmeiras en 2014, Ricardo Gareca asumió el reto de dirigir a la Selección Peruana en 2015.

El inicio de las Eliminatorias fue complicado para el DT argentino. El panorama de procesos pasados se repetía con Perú entre los últimos lugares de la tabla. No obstante, después de la Copa América Centenario (2016), Gareca vio mejoras en su plantel.

Cerca al final de la primera rueda, decidió apostar por el cambio de algunos jugadores por otros que tenían menos oportunidades. De marchar octavos, al final de la Eliminatoria logró instalarnos en el quinto lugar y disputar el repechaje ante Nueva Zelanda, el representante de Oceanía.

Tras empatar a cero en el otro lado del mundo, Perú venció 2-0 en el estadio Nacional de Lima y por fin pudo clasificar a un Mundial de fútbol tras 36 años de ausencia. También significó una revancha personal para Gareca, puesto que pudo cumplir su sueño de estar en una Copa del Mundo.

En su paso por la Selección Peruana, que se extiende hasta nuestros días, Ricardo Gareca logró estar en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, un subcampeonato (2019) y una medalla de bronce (2015) de Copa América.