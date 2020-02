Rosbil Guillén empezó a correr en 2016 y tres años después pudo colgarse en el cuello su primera medalla de oro. ‘La Maravilla’, como es conocido en el mundo deportivo, es un fiel reflejo de superación ante los obstáculos que la vida te puede poner en el camino, y en la pista atlética. “Estamos con un propósito aquí, con una discapacidad, pero rompiendo límites”, nos cuenta.

En el 2010 perdió la vista en un accidente laboral, seis años más tarde incursionó en el paraatletismo. El 2018 lo marcó luego de asumir su primera prueba profesional que lo llevó a una enorme satisfacción, clasificar a Lima 2019. Llegó a los Parapanamericanos sin ser el favorito, sin ser conocido y sin tener bajo sus pies una competición de la misma magnitud. Esto no mermó en sus aspiraciones y terminó compitiendo metro a metro con los más rankeados en su categoría T11 (discapacidad visual total).

En los 5000 m logró la medalla de oro, sin embargo, llegar a la gloria hizo que él y su guía cayeran en un error técnico que le terminó costando el trofeo: antes de cruzar la meta final se desprendió la cuerda que los mantenía unidos. El jurado había tomado una decisión, el peruano fue descalificado y el segundo lugar ocupó su lugar en el podio.

“En ese momento no perdí las ganas de seguir compitiendo. No se me borró la sonrisa, estaba con los mismos ánimos para la siguiente competencia”, menciona Rosbil. Cuatro días después, el destino le tenía preparado algo en la final de 1500 metros, el paraatleta natural de Huaytará (Huancavelica) terminó ganando la presea dorada y de paso se metía al bolsillo el pasaje de ida para estar en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en dicha modalidad.

Darwin Castro Reyes había ganado la competencia pero fue descalificado y el oro fue a manos de Rosbil, visto para muchos como una revancha.

Con los pies puestos en Japón

Sus piernas y su corazón de fondista lo llevaron hasta la lejana Dubai para participar en el Campeonato Mundial de Paraatletismo (noviembre). En la lujosa ciudad revalidó su presencia en tierras asiáticas en los 1500 m, y por si fuera poco logró clasificar a los 5000 m, algo que le fue esquivo en Lima 2019 por su penosa descalificación. Rosbil quedó en cuarto lugar con 15 minutos, 54 segundos y 22 centésimas, superando así la marca mínima para Tokio 2020: 16 m. 55 s.

La ambición de ‘La Maravilla’ no conoce de límites, luego de haber asegurado su presencia en dos modalidades, el próximo abril estará en Londres para competir y tentar clasificar a un tercer reto: la maratón.

Y es que para Rosbil no es necesario estar dormido para soñar, cada vez que se ata las zapatillas, calienta y emprende la carrera piensa en darle una nueva alegría al Perú. “No va a ser suerte, es la constante preparación”, recalca sobre lo que será su desempeño en el país del sol naciente.

Huancayo ha sido su búnker en los últimos meses, ahí dejó la faceta amateur para entrar a las grandes ligas. En la Ciudad Incontrastable entrena hasta entre turnos desde las 6 de la mañana, dos horas antes del desayuno, luego dos más antes del almuerzo, por la tarde hace gimnasio para fortalecer sus músculos. Todo pensando en lo que puede seguir logrando.

Antes de pisar suelo nipón, Rosbil tiene en mente participar en competiciones que se darán en los siguientes meses en Brasil e Italia, en ambas disputará las modalidades de 1500 y 5000 metros. Sumar estos metros lo ayudarán a llegar con buen ritmo de competencia para internacionalizar su nombre y de paso su apelativo. “Estamos preparados para pelear a cualquier mundialista, con la confianza que sí o sí va a haber una medalla”. Rosbil corre hacia su propio destino ganador.

Datos

Nombre: Rosbil Guillén Quispe

Apodo: La Maravilla

Edad: 27 años

Lugar de nacimiento: Huaytará, Huancavelica

Posee la primera marca en Perú en los 1500 metros: 4 minutos, 19 segundos.

Nominado a mejor paraatleta en Lima 2019.

Paraatletismo T11

Corre con un guía

Los une un téter, que es una cuerda de 10 centímetros.

El guía es el encargado de indicar la vuelta, el cambio de ritmo, tiempo y describen la competencia.

Las cifras

5 mil y 1500 metros serán las competencias de Rosbil en Tokio 2020.

12 años pasaron para que Perú vuelva a tener un oro un los Parapanamericanos.