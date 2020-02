Luis Advíncula: “No he denunciado al Rayo Vallecano”

Luis Advíncula desmintió que haya denunciado al Rayo Vallecano por un supuesto intento de pago de sueldo a través de terceros en Panamá. El futbolista de la selección peruana negó rotundamente la información del SER de España.

“Comunicado Luis Advíncula. A la vista de las noticias aparecidas en prensa el día de hoy, quiero decir que no he denunciado a Rayo Vallecano y que Arancha Mérida no es, ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre”, empezó el lateral derecho de la selección peruana.

“No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria. Gracias”, concluyó Luis Advíncula.

COMUNICADO DE LUIS ADVÍNCULA.

A la vista de las noticias aparecidas en prensa el día de hoy, quiero decir:

1. No he denunciado a Rayo Vallecano

2. Arancha Mérida no es, ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre. (2/1) — Luis Advincula (@luisadvincula17) February 10, 2020

El medio de comunicación de España, SER, anunció que Luis Advíncula presentó la denuncia correspondiente a LaLiga, por lo cual la Fiscalía Anticorrupción iniciaría una investigación.

LaLiga informó el comienzo de una investigación al Rayo Vallecano para conocer si se ha incurrido en un accionar sancionable en cuanto a los pagos del futbolista nacional, Luis Advíncula.

Sin embargo, Luis Advíncula negó rotundamente esta información y aseguró que no tiene ningún problema con su sueldo en el Rayo Vallecano de España.